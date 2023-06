Jubiläumsausstellung

Schwetzingen steht 2012 wieder ganz im Zeichen der SWR Festspiele. Das besondere Ereignis ist diesmal das 60-jährige Jubiläum dieser außergewöhnlichen Festspiele. Diesen Anlass haben der SWR2 und das Karl-Wörn-Haus, Museum der Stadt Schwetzingen genommen, um parallel zu den musikalischen Highlights im Schloss, die Sonderausstellung „Altes Wiederentdecken - Neues Initiieren“ im städtischen Museum zu zeigen, die ab Samstag, den 28. April eröffnet wird.

Die Ausstellung beinhaltet zwei Themenkomplexe: Zum einen die musikalischen Anfänge im Schwetzinger Schloss des Kurfürsten Carl Theodors mit dem Neubau des Rokokotheaters durch Nicolas Pigage sowie der Gründung der Mannheimer Schule, die im 18. Jahrhundert zum besten Orchester der Welt zählte und zum Anderen mit der 60-jährigen Geschichte der Festspiele, die nicht zufällig das gleiche Jubiläum feiert wie das Bundesland Baden-Württemberg.

Gezeigt werden aus dieser Zeit neben historischen Plakaten, Eintrittskarten, Festspielbroschüren, das einzig noch erhaltene Bühnenkostüm aus der Mozartoper Mitridate, re in ponto von 1983, jede Menge Fotos von Musikern, Sängern, Prominenten und Besuchern. Altes und Neues wird zu sehen sein, so erstmals das Libretto und Reproduktionen des Autographs aus der Oper Rosamunde von Anton Schweizer aus dem Jahr 1778, die zwei Jahre später am Hofe von Carl Theodor uraufgeführt wurde, als auch Fotos zweier Bühnenbildmodelle der aktuellen Opernproduktion mit dem Theater Dortmund und dem Deutschen Nationaltheater Weimar, die am 20. Mai im Rokokotheater Premiere hat.

Daneben bieten Hör- und Fernseheinspielungen, einen Einblick in die weltweite Verbreitung dieses Kulturereignisses aus Schwetzingen, das heute in über 40 Ländern ausgestrahlt wird und sich jünger, kreativer, interessanter und weltoffener denn je gibt.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 1. Juli 2012 jeweils

Do und Fr 10:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr

Sa und So 11:00 bis 17:00 Uhr

Der Eintritt ist frei