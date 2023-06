Und Haydn schlug die Tasten

SWR2 Musikstunde in fünf Teilen von und mit Thomas Rübenacker

Joseph Haydn war, auch in der Selbstwahrnehmung, ein eher mittelmäßiger Pianist, und seine rund 60 Kompositionen für Tasteninstrumente genießen nicht denselben Ruhm wie seine Streichquartette, Sinfonien oder weltlichen Oratorien. Die Kenner allerdings lieben auch den Klavierkomponisten Haydn, darunter Starpianisten wie Vladimir Horowitz, Swjatoslaw Richter, Glenn Gould oder Emil Gilels. Denn auch wenn viele seiner Tastenwerke Gelegenheitsarbeiten, Auftragsabwicklungen oder amouröse und andere Morgengaben waren, also zweckgebunden, waltet in ihnen doch auch Haydns Lust am formalen Experiment, an der verblüffenden Wendung, am geistreichen Überraschungseffekt. Jedenfalls muss man konstatieren, dass ausgewiesene Klaviermeister wie Carl Czerny oder Johann Nepomuk Hummel, aber auch ein Muzio Clementi oft nur leeres Stroh dreschen – der Klavierkomponist Haydn dagegen langweilt nie.