Reiseleiter in Sachen Haydn

Andreas Staier ist einer der Pianisten und Moderator der Schwetzinger Konzertreihe, bei der alle Klaviersonaten Joseph Haydns erklingen. Mit ihm sprachen wir über die hohe Schule des Humors, einen blutjungen Mitbewerber und das Sahnehäubchen des "Sturm und Drang".

Herr Staier, warum werden Haydns Klaviersonaten so selten im Konzertsaal gespielt?

Das liegt wohl vor allem an Mozart. Haydn hat gegenüber Mozart nicht nur mit den Klaviersonaten, sondern auch mit den Sinfonien einen schweren Stand, das liegt vielleicht daran, dass Mozart mitunter diese unwiderstehlich eingängigen Melodien schreibt – als Opernkomponist hatte er dafür natürlich ein besonderes Händchen. Nun hat Haydn zwar auch Opern geschrieben, aber man kann schon sagen, dass er von Haus aus ebenso ein Instrumentalkomponist war wie zwei Generationen später Beethoven. Und so wie Mozart aufgrund der bezaubernden Melodienseligkeit beliebter ist als Beethoven, so ist er auch beliebter als Haydn.

Sind die Sonaten besonders schwierig zu interpretieren?

Ich weiß nicht. Man sollte sich natürlich mit der Sprache der Zeit auskennen. Und vielleicht liegt eine Schwierigkeit darin, dass man den humoristischen Aspekt in der Musik Haydns – übrigens auch als Zuhörer – schwerer entdecken kann, wenn man nicht wirklich mit der Sprache vertraut ist. Das ist, wie wenn Sie eine Fremdsprache lernen; das Letzte, was Sie verstehen, sind die Witze, die sich in der Sprache erzählt werden. Andererseits ist es natürlich ganz und gar keine hermetische Kunst, nur ich denke, es liegt wohl an seinem insgesamt wohl instrumentaleren und vielleicht auch polemischeren Zugriff, verglichen mit Mozart. Haydn war ja ein viel radikalerer Neuerer als Mozart, und in einigen Stücken geht er größere Wagnisse ein als die meisten seiner Zeitgenossen.

Haydn selbst war ja nicht gerade ein herausragender Pianist.

Richtig, im Gegensatz zu Bach, Mozart oder Beethoven war er nicht im selben Maße ein Pianistenkomponist. Er spielte mehrere Instrumente, doch keines auf wirklich virtuosem Niveau. Und – leider! – denken viele bei seinen Klaviersonaten mehr an die Klavierstunde als an den Konzertsaal.

Das wollen Sie durch den Schwetzinger Zyklus natürlich ändern. Womit können Sie den eingefleischten Mozart-Hörer für Haydn gewinnen?

Im Grunde sind Haydns späte Klaviersonaten größer dimensioniert und abenteuerlicher als alles, was Mozart in diesem Bereich geschrieben hat. Sie sind anspruchsvoller als viele denken. Wenn Haydn im Konzert gespielt wird, dann ja meist als 'warming up', bevor die "Appassionata" kommt oder irgendwas anderes 'Richtiges'. Das ist sicherlich zu Unrecht so, und deshalb finde ich es auch ein so schönes Projekt, die Klaviersonaten von Haydn in ihrer Gesamtheit vorzustellen.

Sollte man denn wirklich alle Klaviersonaten Haydns kennen?

Sicherlich gibt es – wie übrigens auch bei Mozart – darunter Stücke, die nicht unbedingt höchste Wichtigkeit beanspruchen, aber es ist doch immer ein großes Vergnügen, auch mal Nebenwerke eines Genies kennenzulernen. Im Übrigen ist die Frage nicht ganz fair, denn sollte man nicht eigentlich auch alle Bach-Kantaten und alle Palestrina-Messen kennen? Dafür ist das Leben wohl zu kurz. Den heutigen Hörern geht manchmal vielleicht ein wenig die Neugier ab, man hört am liebsten das, was man ohnehin schon kennt. Das ist ein bisschen schade, aber dagegen können wir in Schwetzingen ja was tun.

Wer nun tatsächlich alle Klaviersonaten in Schwetzingen hört, was wird er erfahren?

Eine unglaubliche Entwicklung, die Haydn durchgemacht hat: In seinen frühen Werken fängt er im einfachen, vorklassischen Stil an und endet in den späten Werken wirklich in einem ganz anderen Idiom.

Über die neun Konzerte hinweg sind die Sonaten auf Cembalo, Hammerklavier und auf dem modernen Flügel zu hören. Nach welchen Kriterien wurden die Instrumente den Werken zugeteilt?

Die Instrumentenfrage ist für diesen Zyklus sicherlich wichtig, aber nicht primär. Natürlich sind die frühen Werke für Cembalo gedacht, aber es gibt im 18. Jahrhundert eine so lange Zeit, in der Clavichord, Cembalo und Hammerklavier friedlich koexistierten. Man kann also für die meisten dieser Werke eigentlich gar nicht sagen, für welches Instrument sie geschrieben wurden. Sie sind ganz allgemein "für Clavier". Und es gibt oft in ein und derselben Sonate das virtuose Finale, das auf dem Cembalo mehr Brillanz hat, und den empfindsamen langsamen Satz, der auf dem Clavichord oder Hammerklavier gefühlvoller klingt. Übrigens hat mir auch das, was ich beispielsweise von Koroliov auf dem modernen Klavier gehört habe, sehr gut gefallen.

Sie und Ihr Kollege Gerald Hambitzer werden vor jedem Konzert eine kleine Einführung geben. Wie wird das aussehen? Wird der Besucher am Ende durch Ihre Anleitung den typischen Haydn heraushören können, z.B. zu Hause am Radio?

Ich hoffe sehr! (lacht). Ich werde wahrscheinlich bei jeder Einführung einen bestimmten Aspekt ansprechen, den ich an den Werken des Abends zeigen möchte. Wir wollen aber die Hörer auf keinen Fall bevormunden, sondern mitnehmen auf eine vergnügliche, aber auch interessante Entdeckungsreise.

Zum Schluss die Frage nach Ihrer persönlichen Lieblingssonate.

Oje, eigentlich müsste ich da fünf, sechs, sieben Sonaten nennen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Na gut, es gibt zwei Sonaten aus der sogenannten "Sturm und Drang"-Periode, in der Haydn in großartiger Weise den Einfluss der Norddeutschen, insbesondere Carl Philipp Emanuel Bachs, in seine Musiksprache aufnimmt, das sind die Sonaten in As-Dur und in c-Moll. Wirklich besondere Stücke, wie sie im ganzen 18. Jahrhundert auch nur Haydn schreiben konnte. Die Mischung des norddeutschen "Sturm und Drang"-Idioms mit ein bisschen Wiener Schmäh und Schlagsahne versüßt! Das ist ganz wunderbare Musik, und gerade die langsamen Sätze gehören für mich zum Ergreifendsten, was Haydn für Klavier komponiert hat.

Herr Staier, vielen Dank für das Gespräch.