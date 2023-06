Lang remixed

Turntablist Wolfgang Fuchs springt für erkrankten Marino Formenti ein.



Der Pianist Marino Formenti, der am 1. Mai im Rahmen des Komponistenporträts Bernhard Lang das Abschlusskonzert spielen sollte, muss krankheitsbedingt seinen Auftritt in Schwetzingen absagen. Stattdessen ist es gelungen, den Turntablisten Wolfgang Fuchs zu gewinnen, der Kompositionen von Bernhard Lang sowie von Joseph Haydn ("Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze") an drei Plattenspielern live remixt.

Als Abschluss des Bernhard Lang Porträts resümiert Wolfgang Fuchs mit einem Schallplattenkonzert auf Improvisationsbasis. In drei Sätzen unterzieht er auf Vinyl übertragenes Material, das von und für Lang nach Schwetzingen gebracht wurde, minimalen bis maximalen Echtzeitverfremdungen an den Abspielmaschinen. Fragmente aus Haydns "Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze", die ihrerseits als Vorlage für die "Monadologie IX" (für Streichquartett) dienten, werden entschlackt und frech wie respektvoll mit der rotierenden "Monadologie V" (für Piano solo) verschränkt. In der Hitze des Geflechts können sich mitunter auch andere Partikel in den finalen Mix einschleichen.

Im Rhein-Neckar-Delta kurbelte der Oberösterreicher Fuchs zuletzt 2012 am Nationaltheater Mannheim in Langs Oper "Montezuma – Fallender Adler" die Plattenspieler an. Nicht nur in dieser musikalischen Allianz steht die ständige Neuauslotung des Schallplattenspielers im Vordergrund. Das klischeebehaftete Instrument wird von ihm im Kontext von Neuer Musik, Freier Improvisation, Noise, Tanz, etc. intensiv als Produktions- und Interpretations- statt als reine Reproduktionsmaschine genutzt.