Hofmusik-Akademie 2015

Orchesterworkshop, Kammermusik und Instrumentalunterricht für junge Musiker.



Wann: 17.-23. Mai 2015

Wo: Schloss Schwetzingen

Abschlusskonzert: 23. Mai 2015, 19.30 Uhr, Rokokotheater (Sendung in SWR2)

Mittwoch, 20. Mai 2015, 18 Uhr

Restaurant "Blaues Loch", Schlossgarten Schwetzingen

Kammermusik von Joseph Toeschi, Ignaz Holzbauer u.a.

Eintritt frei



Samstag, 23. Mai 2015, 15 Uhr

Jagdsaal, Schloss Schwetzingen

SWR2 Kulturservice Extra: "Die Instrumente der kurpfälzischen Hofkapelle", präsentiert von Geigenbaumeister Matthias Kohl und der Geigerin Midori Seiler.

Eintritt frei



Samstag, 23. Mai 2015, 17 Uhr

Kammermusiksaal, Schloss Schwetzingen

Vortrag von Prof. Dr. Silke Leopold, Heidelberg: "Wohlfeil ist hier nichts als der Wein"

Eintritt frei



Samstag, 23. Mai 2015, 19.30 Uhr

Rokokotheater, Schloss Schwetzingen

Abschlusskonzert des Orchesterworkshops mit Midori Seiler, Jaap ter Linden u. a.

Wie kein anderes Festival sind die Schwetzinger SWR Festspiele mit einer reichen musikhistorischen Vergangenheit verbunden, der "Mannheimer Schule". Zunächst eine weithin gerühmte Violin- bzw. Orchesterschule, war diese später auch eine Kompositionswerkstatt von internationaler Ausstrahlung.

In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle "Südwestdeutsche Hofmusik" der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erweckt die Hofmusik-Akademie begleitend zum Festivalprogramm der Schwetzinger SWR Festspiele die Musik der legendären "Mannheimer Schule" zu neuem Leben. Wie einst in der kurpfälzischen Hofkapelle der Nachwuchs schon in Jugendjahren im Orchester mitgespielt hat, so musizieren fortgeschrittene Musikstudenten gemeinsam mit renommierten Dozenten in den Räumlichkeiten des Schwetzinger Schlosses.

In diesem Jahr steht die Akademie unter dem Motto "Musik im Dialog – Mannheimer in Paris" und richtet ein besonderes Augenmerk auf die internationale Vernetzung der Musiker Carl Theodors. Diesem Thema widmet sich auch ein öffentlicher Vortrag von Prof. Silke Leopold. Den Abschluss bildet ein Konzert im Rokokotheater, bei dem die Musik durch informative und unterhaltsame Moderation ergänzt wird.

Programm

Carlo Giuseppe Toeschi

Sinfonie G-Dur

Georg Joseph Vogler

Klavierkonzert C-Dur, "Concert de la Reine"

Anton Fils

Sinfonie g-Moll

Anton Stamitz

Sinfonia concertante F-Dur

Ignaz Holzbauer

Sinfonie in Es-Dur op. 4 Nr. 3

Gastfamilien gesucht

Vielleicht beheimaten Sie ja im nächsten Jahr den Mozart von Morgen? Immerhin machte auch das Wunderkind aus Salzburg einst Rast in Schwetzingen und beeindruckte den Kurfürsten am Hofe. Für die Teilnehmer der Hofmusik-Akademie suchen die Schwetzinger SWR Festspiele Gastfamilien.

Sie haben Freude an der Musik, sind interessiert am Austausch mit jungen begabten Musikern aus aller Welt und haben vom 17. bis 24. Mai 2015 ein Gästezimmer in Schwetzingen frei? Dann bewerben Sie sich doch im Rahmen unserer Hofmusik-Akademie als Gastfamilie und seien Sie auf eine ganz besondere Art und Weise dabei, wenn wir die bedeutende Hofkapelle des musikliebenden Kurfürsten Carl Theodor in Schloss und Park zu neuem Leben erwecken!

Die Gasteltern nehmen einen oder auch mehrere Teilnehmer für eine Woche in ihrem Zuhause auf. Dabei wird für die Verpflegung eine Pauschale in Höhe von 14,- Euro pro Tag bezahlt. Als Dankeschön laden wir Sie exklusiv zum Besuch von Proben und Vorspielen in den Sälen des Schlosses ein.

Bewerbungen mit Infos zur Unterbringungsmöglichkeit und Fotos senden Sie bitte an:

Schwetzinger SWR Festspiele GmbH

Hofmusik-Akademie

Postfach 120135

69065 Heidelberg

oder via E-Mail an: Bianca.Duschinger@swr.de