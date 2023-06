Klangräume – das SWR Vokalensemble in Speyer

Werke von Anton Bruckner, Charles Ives, Morton Feldman und Arvo Pärt

Das SWR Vokalensemble singt Werke von Anton Bruckner, Charles Ives, Morton Feldman und Arvo Pärt. Aufzeichnung aus dem Dom zu Speyer vom 25. Mai 2017 im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele.

Programm

Anton Bruckner

Locus iste

Anton Bruckner

Christus factus est

Charles Ives

Psalm 67 "God be merciful unto us"

Charles Ives

Psalm 24 "The earth is the Lord's"

Morton Feldman

Rothko Chapel

Anton Bruckner

Virga Jesse

Anton Bruckner

Os Justi

Anton Bruckner

Ave Maria

Arvo Pärt

Nunc dimittis

Interpreten

Andra Darzins, Viola

Markus Stange, Celesta

Markus Maier, Schlagzeug

SWR Vokalensemble

Dirigent: Marcus Creed