Von psychedelischen Drone-Passagen über fein ausformulierte Melodiefiguren bis hin zu harschen Noise-Exzessen: In unserer Reihe #Zusammenspielen haben zwei Musiker, die sich an der Schnittstelle von Neuer Musik und Improvisation bewegen, ihre Arbeit dokumentiert. Die Geigerin Akiko Ahrendt und der Synthesizer-Solist Florian Zwißler erschaffen in ihren Impro-Sets ein klingendes Geschwisterpaar aus Violine und Elektronik. In Echzeit wird die Geigenstimme verfremdet und durchwandert gemeinsam mit den synthetischen Sounds eine vielfarbige Klanglandschaft. mehr...