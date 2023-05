Schwärme, Energien und Eruptionen

Für die Reihe #Zusammenspielen - Heimstudio hat das Londoner Kollektiv "Bastard Assignments" eine radiophone Komposition kreiert. Das Stück lotet das vokale Potenzial der vier Künstlerinnen und Künstler aus - unausgebildete, expressive Stimmen an der Schnittstelle von Sprache, Lauten und musikalischen Rhythmen.

Die Aktion #Zusammenspielen richtete sich ursprünglich an Musiker in Zeiten abgesagter Konzerte. Mit der Reihe Heimstudio haben wir das Projekt auf die Tätigkeit von Komponistinnen und Komponisten erweitert. In Kooperation mit SWR2 Musik entstehen seither neue Eigenproduktionen @home.