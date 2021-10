Schostakowitschs "Die Nase" an der Staatsoper München

Die Uraufführung von Aribert Reimanns Oper „Lear“ nach der Tragödie William Shakespeares 1978 an der Bayerischen Staatsoper war vor 43 Jahren ein Sensationserfolg. Für mehrere Spielzeiten stand das Stück auf dem Spielplan des Hauses. Jetzt ist das Stück erstmals wieder in einer Neuninszenierung von Christoph Marthaler unter der Leitung von Jukka Pekka-Saraste und mit Christian Gerhaher in der Titelpartie in München zu sehen und zu hören. mehr...