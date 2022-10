Save Young Musicians: Eine neue musikalische Heimat für Talente

In der Ukraine ist Krieg. Seitdem sind viele Menschen geflüchtet, auch nach Deutschland, auch nach Pforzheim. An der dortigen Musikschule wurde im Sommer ein ukrainischer Kinderchor gegründet. Im Pforzheimer Kongresszentrum CCP hat er am 7. Oktober seinen ersten Auftritt. An der Musikschule Pforzheim weiß man schon jetzt, dass dieser Chor ein großer Erfolg ist. Denn Musik und Musizieren hilft den Geflüchteten, sich in den Alltag ihrer neuen Umgebung einzufinden. Sven Scherz-Schade hat bei einer Probe zugehört. mehr...