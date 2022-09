Sarah Ellis: So Glenn wie möglich

Am 25. September wäre Glenn Gould, einer der großartigsten und eigenwilligsten Pianisten 90. Jahre alt geworden. Zudem jährt sich nur wenige Tage später am 4. Oktober sein 40. Todestag. Geschrieben wurde über ihn viel, aber aus diesem Anlass hat die kanadische Autorin Sarah Ellis gemeinsam mit der Illustratorin Nancy Vo ein Bilderbuch für alle Generationen über die Kindheit dieses Ausnahmepianisten herausgebracht. Mehr über das Buch verrät Dorothea Hußlein.

„Glenn mag es, Spaß zu haben. Er mag Wortspiele und Scherze, lustige Hüte und komische Stimmen, und er mag es, mit seinem Hund zusammen ein Duett zu spielen. Er singt den Kühen auf der Weide und den Elefanten im Tiergarten vor: Glenn mag es, Spaß zu haben, aber er mag es nicht, wenn andere gemobbt werden. Wenn Menschen sich auf Kosten anderer Lustig machen, weigert er sich, es auch zu tun.“

Das Leben Glenn Goulds erstmalig als Bilderbuch

Von Jugend an ist der kanadische Pianist Glenn Gould eine äußerst kreative Persönlichkeit. Und er sucht auf allen möglichen Wegen, ungeachtet seiner körperlichen und seelischen Hochempfindlichkeit, nach der absoluten Musik. Viel ist über Gould geschrieben worden, doch erstmals wird das Phänomen dieser Persönlichkeit jetzt in einem Bilderbuch erfasst.

Glenn Gould mit seiner Mutter vor dem Radio. Pressestelle © Nancy Vo | Verlag Freies Geistesleben Bild in Detailansicht öffnen Der jugendliche Glenn Gould im Winter am Fluss. Pressestelle © Nancy Vo | Verlag Freies Geistesleben Bild in Detailansicht öffnen Glenn Gould mit Hund auf dem Schlitten in einer Winterlandschaft. Pressestelle © Nancy Vo | Verlag Freies Geistesleben Bild in Detailansicht öffnen Glenn Gould träumt im Unterricht. Pressestelle © Nancy Vo | Verlag Freies Geistesleben Bild in Detailansicht öffnen Glenn Gould am Konzertflügel vor Publikum. Eine Szene, die nur im jungen Alter zu beobachten war. Pressestelle © Nancy Vo | Verlag Freies Geistesleben Bild in Detailansicht öffnen

Glenn Gould wird zu einem der glänzendsten und eigenwilligsten Pianisten, die es je gegeben hat. Doch wie entwickelt er sich zu diesem musikalischen Phänomen, das später die Welt mit seinem Klavierspiel, insbesondere mit seinen Bach-Einspielungen, so begeistert? Im Vordergrund steht in diesem Bilderbuch in kurzen Episoden, was Glenn mag und wogegen er eine Abneigung zeigt.

„Glenn mag die Natur – die Bäume im Nebel, die Bäume im Schnee, die Schatten, die sie werfen, aber … er mag nicht die Kälte. Er mag es, sich warm anzuziehen. Er trägt einen Mantel mit Schal, Mütze und Handschuhen, selbst im Sommer oder wenn er zum Strand geht.“

Glenn Goulds Goldberg-Variationen im Vergleich Audio herunterladen (11,2 MB | MP3) Ein tollkühner junger Pianist aus Kanada namens Glenn Gould macht die musikalische Welt anno 1955 mit seiner Neuaufnahme von Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ geradezu verrückt. Rund ein Vierteljahrhundert später geht er mit dem Werk noch einmal ins Aufnahmestudio – und wieder entsteht eine Einspielung, die wie die erste bis heute legendär ist. Am 25. September wäre der genialische Pianist Glenn Gould 90 Jahre alt geworden. 1981 folgt der zweite Geniestreich 1981: Noch einmal, fast drei Jahrzehnte nach seiner ersten Einspielung der „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach, begibt sich Glenn Gould wieder ins Aufnahmestudio, um dieses Stück noch einmal für die Schallplatte zu dokumentieren. Vor allem die neuen Möglichkeiten der Technik haben ihn dazu veranlasst. Die erste Variation setzt er wuchtig, fast grimmig in die Tasten. Jeder Ton ein Ausrufezeichen. Mehr als ein Vierteljahrhundert zuvor, 1955, klang diese erste Variation noch ganz anders: flüssiger und rasanter. Zwei legendäre Einspielungen Beide Aufnahmen gelten heute als legendär, so unterschiedlich sie auch sind: die frühere Einspielung hat den Ruhm des Exoten Glenn Gould begründet, weil er ein Werk ans Licht der Öffentlichkeit zerrt, für das sich Mitte der 1950er Jahre kein Pianist, der auf einem modernen Flügel spielt, interessiert. 1981 gilt der notorische Verblüffer Gould längst als pianistische Legende. Der Gereifte findet, etwa in der dritten Variation, zu einer Gelöstheit, die man dem versessen arbeitenden Gould kaum hätte zutrauen wollen. Vom Stürmer und Dränger zum Studio-Musiker Die frühe Aufnahme der „Goldberg-Variationen“ von 1955 lebt von Goulds funkelndem Anschlag, einer kompromisslosen Lesart des Notentextes und einem umwerfend kühnen Klavierspiel, das damals als etwas völlig Neuartiges galt. Insgesamt zeigt diese Produktion mehr den Stürmer und Dränger. Anders 26 Jahre später: Gould hat sich längst von der Konzertbühne zurückgezogen und spielt nur noch im Aufnahmestudio. Dass er, nach zahlreichen Bach-Einspielungen, noch einmal zu den „Goldberg-Variationen“ zurückkehrt, gleicht einer Sensation.

Rückzug in die Wärme und Stille

Lebenslang bleibt Gould der Kälte abgeneigt und trägt schwere Kleidung auch an warmen Orten. Details wie dieses haben sich Sahra Ellis und Nancy Vo aus seiner Biographie herausgepickt, um ihn mit seinen Eigenheiten und skurrilen Seiten zu skizzieren. Seine Haltung zur Musik und seine Unerbittlichkeit in qualitativen Fragen stehen im Mittelpunkt, aber weitere Informationen gibt es wenige. Beispielsweise werden Komponistennamen die ihm wichtig sind, nicht erwähnt. Dafür ist jedoch sein Verhältnis zum Publikum Thema in diesem Bilderbuch.

„Menschen sind ein Problem. Sie husten und niesen und schnäuzen sich. Viren! Sie flüstern und rascheln mit ihren Süßigkeiten. Lärm! Und dann klatschen sie. Nein! Glenn mag es nicht, wenn applaudiert wird. Er möchte, dass die Menschen nach der Musik still sind. Aber niemand möchte still sein. Sie wollen klatschen und mit den Füßen stampfen und ,Bravo!‘ rufen.“

All das führt fast zwangsläufig zur Abkehr vom öffentlichen Konzertleben und mit 31 Jahren beschließt Glenn, keine Konzerte mehr zu geben. Doch er findet eine Lösung: In einem leeren Saal spielt er Musik für ein Publikum, das gar nicht da ist.

Fortan konzentriert sich Glenn Gould auf Studioaufnahmen und andere Projekte. Denn im Dienst an der Musik war er sein ganzes Leben auch in verschiedenen anderen Kunstsparten sehr engagiert: er gestaltet Radio- und Fernsehsendungen, schreibt musikästhetische Texte, komponiert und dirigiert.

Eine gelungene Abwechslung für Gould-Fans und deren Kinder

Die großflächigen pastellfarbenen Bilder sind in Schwarz, Weiß, Grau und Gelb gehalten. Damit gelingt auf den 40 Seiten einfühlsam ein sowohl origineller wie eigenwilliger und durchaus vielschichtiger Blick auf die Persönlichkeit des großen kanadischen Pianisten, meinte Dorothea Husslein. Der fand einen Weg für sich, ganz er selbst zu sein, oder, wie es der Titel sagt, so Glenn wir möglich zu sein, von Jugend an bis zu seinem Entschluss, fortan nur noch im Tonstudio zu produzieren. Die vielfältigen aquarellierten Illustrationen zeigen Einsamkeit, Humor, Strenge, Akribie und Entschlossenheit. Wahrscheinlich können Fünfjährige dieses Bilderbuch nicht ohne Erläuterung verstehen, aber für Glenn Gould Fans ist es durchaus Mal etwas Anderes.

„So Glenn wie möglich“, das Bilderbuch für alle Generationen von Autorin Sarah Elis und Illustratorin Nancy Vo ist im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart zum Preis von 18,- Euro erschienen. Übersetzt aus dem Englischen von Jean-Claude Lin.