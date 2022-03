Geschrumpfte Salzburger Festspiele 2020 mit Elektra, Così fan tutte und 53 Konzerten

Obwohl viele Veranstaltungen zum 100-Jahr-Jubiläum nicht stattfinden können, bieten die coronabedingt verkleinerten Festspiele in Salzburg immerhin noch 110 Vorstellungen.

2019 war nach der Idomeneo-Premiere in der Felsenreitschule mit Regisseur Peter Sellars noch Körperkontakt angesagt. Die diesjährige Applausordnung ist noch nicht bekannt. imago images ERNST WUKITS

Die Salzburger Festspiele gaben am Dienstag, 9. Juni, Einzelheiten zum diesjährigen Ablauf und zu ihrem Programm bekannt. Das weltgrößte Klassik-Festival wird vom 1. bis 30. August stattfinden, wenn auch in deutlich abgespeckter Form und unter besonderen Hygienevorschriften. Statt 200 Vorstellungen an 16 Spielstätten sind nun 110 Vorstellungen an acht Spielstätten geplant. Neben 53 Konzerten - unter anderem mit den Wiener und Berliner Philharmonikern - finden sich zwei Opern mit 12 Aufführungen im Programm der verkleinerten Festspiele.

"Wir werden in diesem Jahr Festspiele erleben, die anders sind. Wir werden Festspiele erleben mit deutlich weniger Veranstaltungen, mit einem deutlich geringeren Kartenangebot und damit auch weniger Zuschauern. Und es werden Festspiele sein, die jedem Sicherheitsanspruch gerecht werden.“

"Die Così" als Überraschungsoper

Zur Eröffnung am 1. August steht mit der Premiere von Strauss' "Elektra" eine der ursprünglich für dieses Jahr geplanten Opernneuinszenierungen auf dem Programm. Mit "Così fan tutte" als überraschende zweite Neuinszenierung ist auch Mozart wieder in der Opernsparte vertreten - geplant war ursprünglich "Don Giovanni". Inszeniert wird "Die Così" vom deutschen Regisseur Christof Loy, der schon mehrmals in Salzburg wirkte.

Maskenpflicht und personalisierte Sitzplätze

Bei gelichteten Besucherreihen wird abseits des Sitzplatzes eine generelle Maskenpflicht bestehen, die Platzkarten sind personalisiert, Pausen und Bewirtung sind nicht vorgesehen. Mit diesen und weiteren Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind in Österreich theoretisch wieder bis zu 1000 Besucher erlaubt. Mit dem nun geplanten Programm werden statt der ursprünglich für 2020 geplanten 242.373 Karten nur rund 80.000 Eintrittskarten für die 110 Veranstaltungen in den Verkauf gehen.