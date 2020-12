Hänsel und Gretel als pubertierende Teenager in Mannheim. Hier an der Oper hat man die klassische Weihnachtsoper mit Abstand und vor einer klappbaren weißen Leinwand inszeniert. 17 Musiker*innen spielen eine gekürzte Fassung der Humperdinck-Oper. Valentin Stötzer hat mit Künstler*innen und der Regisseurin gesprochen und herausgefunden, was die besonderen Herausforderungen einer Aufführung für Stream und TV sind. Und warum die Hexe am Ende ein Eisbecher ist. mehr...