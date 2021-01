Rossini in Wildbad 2020

Aya Wakazono (Sopran)

Michele D'Elia (Klavier)

Arien und Raritäten aus Rossini Opern

(Konzert vom 10. September 2020 in Bad Wildbad)

Aya Wakazono gilt als aufsteigender Star am Opernhimmel, nach der Accademia della Scala hat sie u. a. fulminant in Pesaro in der Hauptrolle der Clarice in Pietra del Paragone sowie an der Seite von Juan Diego Florez als Rosina im Barbiere di Siviglia gesungen.