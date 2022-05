Immer wieder seit dem Kriegsbeginn vor genau drei Monaten wendet sich der ukrainische Präsident Selenskyj in Videoansprachen an sein Volk und an die Menschen im Rest der Welt, vor allem an die im Westen. Der Tübinger Rhetorik-Professor Joachim Knape schätzt die Auftritte als sorgfältig inszeniert ein. Wie Selenskyj sich auf das jeweilige Publikum einstellt und wie auf der anderen Seite Putin seine Sicht des Konflikts inszeniert, analysiert Knape im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph. mehr...