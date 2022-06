Rituale lassen sich schlecht auf einen Nenner bringen, geschweige denn definieren. Welche Klänge fördern den Ritus? Oder ist es am Ende "nur" eine Frage von Ausdruck, Länge und Form? Sehr verschiedene Werke kommen garantiert vor.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Manuel de Falla:

Danza ritual del fuego aus: El Amor brujo, Ballett in einem Akt

Dresdner Philharmonie

Leitung: Herbert Kegel



Maurice Ravel:

Auschnitte aus Bolero für Orchester

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado



John Deacon:

Another one bites the dust

Queen



Unbekannt:

Traditionelle Musik aus Uganda für Amadinda (für 4 Schlagzeuger)

Amadinda Percussion Group



György Ligeti:

Nr. 7: L'escalier du diable aus: Etudes pour piano, deuxième livre

Pierre-Laurent Aimard (Klavier)



György Ligeti:

Nr. 2: Mesto, rigido e ceremoniale aus: Musica ricercata 11 Stücke für Klavier

Pierre-Laurent Aimard (Klavier)



György Ligeti:

Nr. 3: Allegro con spirito aus: Musica ricercata 11 Stücke für Klavier

Pierre-Laurent Aimard (Klavier)



Modest Mussorgskij:

Nr. 5: Ballet des poussins dans leurs coques aus: Bilder einer Ausstellung

Anima Eterna Brugge

Leitung: Jos van Immerseel



Rued Langgaard:

Ausschnitte aus: Sphärenmusik

SWR Vokalensemble Stuttgart

SWR Symphonieorchester

Leitung: Alejo Pérez



Johannes Brahms:

Nr. 1: Rhapsodie h-Moll aus: 2 Rhapsodien für Klavier op. 79

Murray Perahia (Klavier)





SWR2 Musikstunde vom 20.5.2022 | Rituale und Musik (5/5) – Vom Fassen des Unfassbaren