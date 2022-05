Rituale und Musik (2/5) – Suche nach anderen Welten

Transzendenz, Spiritualität, Glauben. Rituale haben etwas Religiöses an sich, nicht zufällig spielt Musik in der Kirche eine große Rolle. Wir blicken auf die karg-kraftvolle Gregorianik und auf Johann Sebastian Bach. Auch Rituale außerhalb Europas kommen zur Sprache.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



N. N.:

Gendhing Rambu (pelog pathet lima)

Kangjeng Kyai Guntur Madu



Claude Debussy:

Nr. 1: De l'aube à midi sur la mer aus: La mer, 3 sinfonische Skizzen für Orchester L 109

Concertgebouw Orchestra

Leitung: Mariss Jansons



Claude Debussy:

Pagodes aus: Estampes für Klavier

Claudio Arrau (Klavier)



Steve Reich:

Ausschnitt aus: Drumming, für 8 kleine gestimmte Trommeln, 3 Marimbaphone, 3 Glockenspiele, 2 Frauenstimmen, Pfeifen und Piccoloflöte

Steve Reich and Musicians

Leitung: Steve Reich



Gregorianik:

Factus est repente, Communio zum Pfingstfest aus: Gregorianischer Choral in der Abtei St. Gallen im 10.Jahrhundert

Die Singphoniker

Leitung: Godehard Joppich



Johann Sebastian Bach:

Nr. 54: O Haupt voll Blut und Wunden, Choral aus: Matthäus-Passion für Soli, Chor und Orchester BWV 244

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius



Ludwig van Beethoven:

Credo „Et incarnatus est“ aus Missa Solemnis

Carolyn Sampson (Sopran)

Marianne Beate Kielland (Alt)

Thomas Walker (Tenor)

David Wilson-Johnson (Bass)

Capella Amsterdam

The Orchestra of the Eighteenth Century

Leitung: Daniel Reuss



Arvo Pärt:

An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, bearbeitet für Sopran, Alt, Tenor, Baß und Orgel

Christopher Bowers-Broadbent (Orgel)

The Hilliard Ensemble

