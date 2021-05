Viele Sänger*innen fragen sich: Wann darf endlich wieder zusammen gesungen werden? Chorverbände hoffen, schon bald. Ein Musikmediziner rät, noch bis September zu warten.

Der Präsident des Deutschen Chorverbandes Christian Wulff (CDU) hofft, dass Sängerinnen und Sänger bald wieder wie gewohnt proben und auftreten können. Wulff erläuterte dem Evangelischen Pressedienst (epd), dass neueste Studien nahelegten, dass es beim Chorsingen kein spezifisch erhöhtes Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus gebe. Über aller Hoffnung auf Normalität stehe auch für ihn aber der Wunsch nach Sicherheit, betonte Wulff: "Ich sehe auch bei den Chören, dass sie in großartiger Weise Verantwortung für alle übernehmen und nicht überstürzt handeln." Der Deutsche Chorverband arbeite zudem intensiv an einem grundlegenden Hygienekonzept, das in modifizierter Form als Basis für die einzelnen Chöre und die Gesundheitsämter dienen könne.

Chorverband Rheinland-Pfalz mit Petition #restartsinging

Die Chöre in Rheinland-Pfalz beklagen indessen eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit Chören in anderen Bundesländern. Dort seien Chorproben mit geeigneten Hygieneregeln entweder schon erlaubt oder ihr baldiger Neustart in Aussicht gestellt worden, teilte der Chorverband Rheinland-Pfalz mit. An der Online-Petition des Landesverbandes für die Wiederaufnahme von Chorproben beteiligten sich seit 17. Mai bislang mehr als 2.750 Unterstützer*innen. Laut dem Verein stehen Existenzen von Chorleitern auf dem Spiel. Das Kulturministerium bestätigte, dass es in Rheinland-Pfalz "für einen verantwortungsvollen Neustart des Chorbetriebs" vorerst noch keinen Termin gebe und verwies auf die hohe Ansteckungsgefahr beim Singen.

Mediziner: Chorgesang ist sehr gefährlich

Bei der Frage, welche Gefahr vom Chorgesang für eine Ansteckung mit dem Coronavirus ausgeht, gehen die Expertenmeinungen aber immer noch auseinander. Angesichts der unklaren Erkenntnislage warnt der Musik-Mediziner Eckart Altenmüller aus Hannover Chöre und Gesangvereine davor, zu schnell wieder mit dem gemeinsamen Singen zu beginnen. Hochschul-Professor Altenmüller unterstrich in einem Gespräch mit dem epd am 27. Mai: "Im Chor zu singen ist sehr gefährlich." Weil Chorgesang unmittelbar mit dem Atmen zu tun habe, bestehe ein hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sagte Altenmüller. In diesem Fall könne sich das Virus tief in der Lunge einnisten. "Wenn wir vermeiden wollen, dass sich diese Pandemie wieder ausbreitet, dann sollten wir im Moment keinen Chorgesang erlauben."

Einzige Alternative: Singen im Freien

Für Christian Wulff sind zurzeit daher nur Singen in Hallen und auf Stadiontribünen die Alternativen zum normalen Singen, "überhaupt jetzt im Sommer im Freien, oder mit Abständen in belüfteten Räumen". Viele Chöre träfen sich seit Wochen auch schon online in verschiedensten Formaten und ermöglichten so zumindest teilweise Gemeinschaft zu erleben. "Das kann analoge Zusammenkünfte nicht ersetzen, kann aber vielleicht einiges auffangen."

Singen in Räumen frühestens im September

Altenmüller geht davon aus, dass - optimistisch geschätzt - das Singen von großen Chören in geschlossenen Räumen vielleicht Mitte September wieder beginnen kann. Das wichtigste Ziel müsse jetzt sein, die Gesundheit der Sängerinnen und Sänger zu schützen. Neben der klassischen Tröpfcheninfektion gehe vor allem von den sogenannten Aerosolen eine Ansteckungsgefahr aus, erläuterte er. Unter bestimmten Bedingungen halten sie sich nach Auskunft des Mediziners bis zu drei Stunden in der Luft. Aerosole können laut Altenmüller etwa drei bis fünf Meter weit fliegen.