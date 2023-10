Ricardo Muti zu Gast bei der Filharmonie Sarajevo zum 100. Geburtstag

Ein Konzert als Mission für Frieden und Menschlichkeit erscheint im Hinblick auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen und in der Ukraine erschreckend naheliegend. In Erinnerung an den Bosnienkrieg leitete Riccardo Muti am 11. Oktober das Festkonzert des philharmonischen Orchesters in Sarajevo. Trotz übervollem Terminkalender kam der Maestro für drei Tage extra aus New York nach Sarajevo. Kirsten Liese war bei Konzert und Proben dabei.