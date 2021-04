per Mail teilen

RheinVokal - Vivaldi am Vulkansee

Gemma Bertagnolli (Sopran)

Ensemble Dolce & Tempesta

Leitung: Stefano Demicheli

Antonio Vivaldi:

Konzert für Streicher und Basso continuo g-Moll RV 156

"Vengo a voi, luci adorate", Kantate für Sopran, 2 Violinen, Viola und Basso continuo RV 682

Konzert für Laute, 2 Violinen und Basso continuo D-Dur RV 93

"Perché son molli", Kantate für Sopran, 2 Violinen und Basso continuo RV 681

"Nulla in mundo pax sincera", Motette für Sopran, 2 Violinen, Viola und Basso continuo RV 630

Konzert für Streicher und Basso continuo g-Moll RV 157

"In furore justissimae irae", Motette für Sopran, 2 Violinen, Viola und Basso continuo RV 626

(Konzert vom 13. Juli 2008 in der Abteikirche, Maria Laach)



Ottorino Respighi:

Fontane und Pini di Roma, sinfonische Dichtungen für Orchester

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Georges Prêtre

An Energie, Lebendigkeit, Kontrastreichtum und Eingängigkeit stehen Antonio Vivaldis weniger bekannte Solo-Motetten und -Kantaten seinen berühmten „Vier Jahreszeiten“ nicht nach. Für die Kirche geschrieben, wurden diese hochvirtuosen Bravourstücke oft als „Konzerte für Singstimme“ bezeichnet, die ein Maximum an Ausdruckskraft und eine brillante Vokaltechnik erfordern. Gemma Bertagnolli, die italienische Diva der Alten Musik, hat beides im Überfluss. Gut, dass ihr das Ensemble unter dem bezeichnenden Namen „Dolce & Tempesta” an instrumentalem Temperament einiges entgegenzusetzen hat.