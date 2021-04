RheinVokal

SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Leitung: Risto Jost

Olivier Messiaen:

"O sacrum convivium", Motette über das Heilige Sakrament für 4-stimmigen gemischten Chor a cappella

"Louange à l'éternité de Jésus" aus Quatuor pour la fin du temps, bearbeitet für 16 Stimmen a cappella von Clytus Gottwald

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem KV 626

Georg Friedrich Haas:

7 Klangräume zu den unvollendeten Fragmenten des Requiems von W. A. Mozart (2005) für Soli, Chor und Orchester

(Konzert vom 17. Juli 2017 in der Basilika St. Kastor, Koblenz)

RheinVokal bringt jeden Sommer das mittlere Rheintal zum Klingen - oder besser: zum Singen, denn dieses Festival gehört ganz der Vokalmusik und der menschlichen Stimme. Einer der Konzertorte des Festivals ist die romanische Basilika St. Kastor in Koblenz, gelegen am Deutschen Eck, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Uralt ist diese Kirche, ihre Ursprünge liegen im 9. Jahrhundert, und schon zur Römerzeit stand hier ein Tempel - ein idealer Raum also für ein Chorkonzert mit geistlicher Musik. Im Zentrum steht das Requiem-Fragment von Wolfgang Amadeus Mozart. Der österreichische Komponist Georg Friedrich Haas hat dieses unvollendete Werk 2005 mit "Sieben Klangräumen" ergänzt. Als Introitus erklingt Musik von Oliver Messiaen: a-cappella-Werke, die dem Chor den Gesang der Unendlichkeit in die Kehle legen, als sei er eine utopische Orgel.