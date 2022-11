SWR2 Mittagskonzert vom 5.1.2023

RheinVokal 2022

Ensemble Céladon

Raimond de Miraval:

"Cel que no volh auzir chanssos"

Jehan de Lescurel:

"Bonne amour me rent"

"Bietris est mes delis"

Raimbaud de Vaqueiras:

"Kalenda maïa"

Anonymus (Londoner Manuskript, 14. Jahrhundert):

"In pro", Estampie

Guiraut de Bornelh:

"Reis glorios"

Gautier de Coincy:

"Hui matin a l'ajournée"

Jehan de Lescurel:

"Belle, com loiaus amans"

"Abundance de felonie"

Anonymus (Ende 12. Jahrhundert):

"A l'entrada del temps clar, eya!"

Anonymus (Londoner Manuskript, 14. Jahrhundert):

"Chominciamento di gioia", Estampie

Jehan de Lescurel:

"Bonnement m'agrée"

"Guilleurs me font mout souvent"

"Gracieusette"

Bernart de Ventadorn:

"Can l'erba fresch'"

Anonymus (Königsmanuskript, Ende 13. Jahrhundert):

"La tierche estampie réal"

Anonymus (Anfang 13. Jahrhundert):

"En mai au douz tens nouvel"

Berenguier de Palazol:

"Tan m'abelis"

(Konzert vom 3. Juli 2022 in der Christuskirche, Andernach)

1999 von Countertenor Paulin Bündgen gegründet, produzierte das Ensemble Céladon viele erfolgreiche und preisgekrönte Alben. In Andernach präsentierten die sechs Mittelalter-Spezialisten ein Programm, in dem lebhafte Rhythmen und fröhliche Texte zum Singen und Tanzen einladen. Denn die französischen Minnesänger schmachteten nicht unentwegt im Schmerz unerfüllter Liebe. Sie wussten vielmehr kräftig zu feiern: Die Estampies, Rondes und anderen Tänze jener Zeit fuhren unwiderstehlich in die Beine und spiegeln uns heute die Lebenslust einer von prächtigen Adelsfesten berauschten Epoche.