SWR2 Mittagskonzert vom 3.1.2023

RheinVokal 2022

Victoire Bunel (Mezzosopran)

Marcelo Nisinman Trio

Marcelo Nisinman:

"Hombre Tango"

Johann Sebastian Bach:

Adagio a-Moll aus BWV 564, bearbeitet von Marcelo Nisinman

Alberto Ginastera:

"Dos Canciones" op. 3

Marcelo Nisinman:

"Argentinos en Europa"

John Dowland:

"Go cristal tears", bearbeitet von Marcelo Nisinman

Improvisation mit Kirchenglocken

Johann Sebastian Bach:

Choralvorspiel "In Dulci Jubilo" BWV 751

John Dowland:

"In Darkness let me Dwell", bearbeitet von Marcelo Nisinman

Marcelo Nisinman:

"Der makabre Zirkus"

Dietrich Buxtehude:

Choralvariationen über "Danket dem Herrn" BuxWV 181, bearbeitet von Marcelo Nisinman

Henry Purcell:

"Music for a while", bearbeitet von Marcelo Nisinman

Marcelo Nisinman:

"Alberto' s Tango"

Tarquinio Merula:

"Hor ch' è tempo di dormire", bearbeitet von Marcelo Nisinman

Dietrich Buxtehude:

Präludium D-Dur BuxWV 139, bearbeitet von Marcelo Nisinman

Astor Piazzolla:

"Balada para mi muerte", bearbeitet von Marcelo Nisinman

Richard Strauss:

"Morgen!" op. 27 Nr. 4, bearbeitet von Marcelo Nisinman

(Konzert vom 10. Juli 2022 in der Abtei Rommersdorf, Neuwied)

"Tango ist Kunst, eine neue Kunst", schreibt Marcelo Nisinman über die Musik, die er zu künstlerischen Höhepunkten treibt. Der Argentinier hat in seinem Trio neue Perspektiven auf den Tango geschaffen und Tradition mit Elementen der Neuen Musik und des Barock vereint. Geblieben ist die geballte Emotion, die sich oft trügerisch hinter dem Schleier der Zurückhaltung verbirgt - nicht anders als in der Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts. Die junge französische Mezzosopranistin Victoire Bunel singt von Liebe und Schmerz, den universellen Themen des Lebens, die weit entfernte Jahrhunderte zusammenbringen.