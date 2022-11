SWR2 Abendkonzert vom 2.1.2023

RheinVokal 2022

Julia Kleiter (Sopran)

Daniel Heide (Klavier)

Franz Schubert:

"Die Unterscheidung" Nr. 1 und "Die Männer sind méchant" Nr. 3 aus 4 Refrainlieder op. 95 D 866

"Emma" D 113 Nr. 2 und "Des Mädchens Klage" D 191 Nr. 3 aus 3 Lieder op. 58

"Liane" D 298

"Der Zwerg" D 771

"An die Natur" D 372

4 Lieder op. 106

"Ins stille Land" D 403

"Die abgeblühte Linde" D 514

"Ellens Gesang I" D 837 Nr. 1, "Ellens Gesang II" D 838 Nr. 2 und "Ellens Gesang III" D 839 Nr. 6 aus 7 Lieder op. 52 nach dem Versepos "The Lady of the Lake" von Sir Walter Scott

"Das Heidenröslein" D 257

"Memnon" D 541 Nr. 1 und "Am Grabe Anselmos" D 504 Nr. 3 aus 3 Lieder op. 6

"Thekla" D 595 Nr. 2 und "An die Musik" D 547 Nr. 4 aus 4 Lieder op. 88

"Lachen und Weinen" D 777

(Konzert vom 24. Juli 2022 im Schloss Montabaur)

Ob Mailänder Scala, Covent Garden London, New Yorker Met oder Salzburger Festspiele - Julia Kleiter begeistert rund um die Welt das Opern- und Liedpublikum. In Schloss Montabaur präsentierte die Sopranistin ein reines Schubert-Programm, an ihrer Seite: einer der derzeit gefragtesten Liedbegleiter und Kammermusiker Deutschlands, Daniel Heide. Der aus Weimar stammende Pianist erhielt wegweisende Anregungen bei Christa Ludwig und Dietrich Fischer-Dieskau und ist regelmäßiger Gast bei renommierten Festivals wie der Schubertiade Schwarzenberg.