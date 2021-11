SWR2 Mittagskonzert vom 4.1.2022

RheinVokal 2021

Francesca Lombardi Mazzulli (Sopran)

Susanne Regel (Oboe)

L'arte del mondo

Leitung und Cembalo: Massimiliano Toni

Giovanni Lorenzo Gregori:

1. Satz aus Concerto grosso B-Dur op. 2 Nr. 3

Georg Friedrich Händel:

"Agrippina condotta a morire", Kantate für Sopran, 2 Violinen und Basso continuo HWV 110

Benedetto Marcello:

Konzert für Oboe, Streichorchester und Basso continuo d-Moll

Georg Friedrich Händel:

"Delirio amoroso", Kantate für Sopran, Oboe, Streicher und Basso continuo HWV 99

"Lasca ch'io pianga" Rezitativ und Arie der Almirena aus der Oper "Rinaldo" HWV 7a

(Konzert vom 10. Juli 2021 in der Sayner Hütte, Bendorf-Sayn)



Hörbühne Musikhochschule

SWR2 präsentiert Absolvent*innen der Solistenklassen aus BW und RP

Domenico Scarlatti:

Sonate D-Dur K 491

Domenico Scarlatti:

Sonate h-Moll K 197

Daniel Foley:

Lyrical

Abrecht Gürsching:

2 Bagatellen

Sofia Gubaidulina:

Cadenza

Nepomuk Golding (Akkordeon)

Er kam, sah und siegte: der junge Händel in Italien. Er verzauberte die Patrizier Venedigs, die Medici in Florenz und die Kurienkardinäle in Rom mit seinen hinreißenden Solokantaten. Francesca Lombardi Mazzulli singt die beiden längsten und anspruchvollsten: "Delirio amoroso" und "Aprippina condotta a morire". Erstere - das Porträt einer jungen Frau im Liebesdelirium - legte Händel dem hellsten Stern am Kastratenhimmel Roms in den Mund. Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli wird begleitet im mitreißenden Originalklang von L'arte del mondo unter der künstlerischen Leitung von Massimiliano Toni.