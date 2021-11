SWR2 Abendkonzert vom 8.1.2022

RheinVokal 2021

Cappella Mariana:

Hana Blažíková, Francesca Cassinari (Sopran)

Tomáš Lajtkep, Ondøej Holub (Tenor)

Martin Schicketanz (Bariton)

Jaromír Nosek (Bass)

Leitung und Tenor: Vojtìch Semerád

Nicolas Gombert:

Motette "In illo tempore loquente Jesu"

Claudio Monteverdi:

Kyrie und Gloria aus Missa "In illo tempore"

Annibale Perini:

Cantate Domino

Claudio Monteverdi:

Credo aus Missa "In illo tempore"

Giovanni Battista Stefanini:

Motette "Beata es Virgo Maria"

Claudio Monteverdi:

Sanctus aus Missa "In illo tempore"

Giovanni Battista Pinello:

Pater noster

Claudio Monteverdi:

Agnus Dei aus Missa "In illo tempore"

Gregorio Zucchini:

Gaudium sit tibi semper

(Konzert vom 31. Juli 2021 in der Pfarrkirche St. Severus, Boppard)

Der große Claudio Monteverdi hat Prag nie gesehen, doch seine Musik war an den Habsburger-Höfen allgegenwärtig. Hana Blažiková und ihre wunderbaren Mitsänger von der Cappella Mariana aus Prag betten Monteverdis "Missa in illo tempore" in Motetten von Habsburgischen Hofkomponisten ein. Tenor und Leiter Vojtìch Semerád hat dafür einige exquisit schöne Mariengesänge und ein Vaterunser von 1589 herausgesucht. Sieben fantastische Stimmen, vereint zum A Cappella-Gebet unter dem romanischen Gewölbe der Severuskirche Boppard.