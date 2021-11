SWR2 Abendkonzert vom 1.1.2022

RheinVokal 2021

Singer Pur

Unbekannt:

"Veni creator spiritus", Gregorianischer Choral

Salomone Rossi:

"Shir hammaalot ledavid"

Mohammed Fairouz:

Du'a for the Closing of the Eyes of the Dead aus Different Ways to Pray

Giovanni Pierluigi da Palestrina:

"Lamed. Matribus suis dixerunt", Lamentation Nr. 2 zum Karfreitag

Unbekannt:

"Shen khar vankhi", Geistliche Volksweise aus Georgien

Chen Yi:

"Written on a Rainy Night"

Johann Sebastian Bach:

"Wenn wir in höchsten Nöten sein" BWV 668a

Ivan Moody:

Lamentation of the Virgin

Giovanni Pierluigi da Palestrina:

"Dum complerentur dies Pentecostes", Motette zum Pfingsttag

Nikolai Kedrov:

Otche Nash (Vater unser)

Joanne Metcalf:

"It is enough"

Hans Schanderl:

"Einmal wandelt Läuten durch mich hin"

Sandeep Bhagwati:

"Ash'ar" aus Atish-e-Zaban

Unbekannt:

"Durme, durme"

Péter Louis van Dijk:

"Horizons"

Unbekannt:

"Ndikhokhele Bawo", Volksweise der Xhosa

Unbekannt:

"Veni sanct spiritus", Pfingstsequenz aus dem Liber Usualis

Omerror Dawson:

"Come Unto Me"

(Konzert vom 25. Juli 2021 in der Christuskirche, Andernach)



Salaputia Brass

Jeroen Berwaerts (Jazzgesang und Trompete)

Paul Dukas:

Fanfare aus "La Péri", Poème dansé

Claude Gervaise:

Suite aus "Danceries"

Jacques Brel:

"Amsterdam"

Gabriel Fauré:

"Après un rêve" op. 7 Nr. 1

Jacques Brel:

"Mathilde"

"So ist Paris", Medley

Claudio Monteverdi:

Toccata aus der Oper "L'Orfeo" SV 318

George Gershwin:

"Summertime" aus der Oper "Porgy and Bess"

Traditional:

"Go down, Moses"

"Nobody knows the trouble I've seen"

"Swing low, sweet Chariot"

Goff Richards:

"Champagne", Presto with sparkle

Gabriel Fauré:

"Au bord de l'eau" op. 8 Nr. 1

(Konzert vom 4. Juli 2021 im Rheintal-Kongresszentrum, Bingen)

Seit ihrem Konzertdebüt 1992 hat sich Singer Pur zu einer der international führenden A-cappella-Formationen entwickelt. Konzerttourneen führten das Sextett in knapp 60 Länder. Weithin bekannt wurde Singer Pur durch seine Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen sowie durch zahlreiche CD-Produktionen. Im zweiten Teil des Abendkonzertes überbrücken Salaputia Brass und Trompeter und Jazzsänger Jeroen Berwaerts musikalisch Raum und Zeit. Ihr Programm "Signals from Heaven" reicht von venezianischen Kirchenklängen über afroamerikanische Spirituals bis zu japanischer Musik des 20. Jahrhunderts.