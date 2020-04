Bis zuletzt hatte man noch gehofft, das Festival doch stattfinden lassen zu können, aber „wir sind nur ein kleines Rad in dieser Gesellschaft, wir sind insofern von der Absage getroffen, aber wir halten die getroffenen Entscheidungen politisch für richtig“, sagt Jürgen Schlensog, Leiter der Stuttgarter Jazzopen. Einen Plan B für das Jahr 2020 gäbe es nicht, das alles ließe sich unter anderem mit den Tourplänen der Künstler nicht abstimmen. Und eine Verlegung ins Netzt würde für die Jazzopen auch keinen Sinn machen. „Unser Plan B geht bereits ins Jahr 2021“, so Schlensog.

