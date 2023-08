Renata Scotto im Alter von 89 Jahren gestorben

Sie galt für viele Italiener als die „andere Maria Callas“. Nun ist Renata Scotto in der Nacht auf dem 16. August 2023 gestorben.

„Jedes Mal, wenn man sie traf, schien sie diejenige zu sein, die sich gerne mit anderen unterhielt.“ erinnert sich Marco Russo, Bürgermeister der italienischen Stadt Savona an die Sopranistin Renata Scotto. In der Stadt westlich von Genua wurde sie 1934 geboren, debütierte 1952 mit La Traviata in Savonas „Gabriello Chiabrera Theater“.

Sie war eine der großen Diven des vergangenen Jahrhunderts und wurde immer wieder mit Maria Callas verglichen. Nach deren Tod galt Scotto als die „einzige noch lebende Primadonna“. Ihre ersten Bühnenrollen waren die Violetta Valery in Verdis La Traviata und die Wally in Alfredo Catalanis gleichnamiger Oper.

Bald folgten die großen Puccini-Partien, Madama Butterfly, Manon Lescaut, die Mimi und die Musetta in La Bohème. Renata Scotto sang oft an der Mailänder Scala und war über zwei Jahrzehnte absoluter Publikumsliebling an der MET in New York, wo sie mit ihrer Familie einen zweiten Wohnsitz hatte.

Renata Scotto und Placido Domingo in der Garderobe im Metropolitan Opera House vor der Premiere von Vincenzo Bellinis „Norma“. Zusammen waren die Opernsänger über 100 Mal auf der Bühne zu sehen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/AP | Elizabeth Richter

Bühnenkollege Placido Domingo sei „Untröstlich“, schreibt er auf Facebook, Scotto sei mit über 100 Auftritten eine seiner häufigsten Bühnenpartnerinnen gewesen.

Mit der Leuchtkraft ihres Soprans und ihrem dramatischen Ausdruck erweiterte sie mutig ihr Repertoire, sang Verdis Abigaille in Nabucco und die Lady Macbeth. In ihren letzten Bühnenjahren wagte Scotto sich an die Marschallin im Rosenkavalier und an Kundry in Parsifal.

Nach ihrer Karriere als Sängerin arbeitete Renata Scotto als Opernregisseurin und gab Meisterklassen. Die Zeitung „La Stampa“ nannte Scotto „eine der wichtigsten Stimmen Italiens“. Addio per sempre!