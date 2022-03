Motette feiert 450. Geburtstag in der Tate Modern Gallery

Spem in alium (Hoffnung auf einen anderen) heißt eine vierzigstimmige Motette aus dem Jahr 1570. In London wurde das Meisterwerk des englischen Komponisten Thomas Tallis nun in der Turbinenhalle der Tate Gallery aufgeführt.

Nach den Entwürfen der Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron umgebaut und im Mai 2000 eröffnet: Die Tate Modern Gallery in den Gebäuden des alten Southbank Kraftwerks. picture-alliance / Reportdienste Michael Szönyi

Das britische Ensemble "Ora Singers“ feierte am Mittwoch, 16. September, den 450. Jahrestag eines Meisterwerkes der Renaissancemusik. Unter der Leitung von Suzi Digby führten auf Abstand bedachte 40 Sänger*innen Thomas Tallis' (1505-1585) 10-minütige Motette "Spem in Alium" in der riesigen Turbinenhalle der Tate Modern Gallery in London auf. Ergänzt wurde es durch die Uraufführung von "Vidi aquam" des schottischen Komponisten James MacMillan (61).

450 Jahre "Spem in alium" für 20 Jahre Tate Modern

Das Konzert war bereits für den Mai 2020 geplant, um zugleich den 20. Geburtstag der Tate Modern in dem umgebauten Kraftwerk am Themseufer zu feiern. Pandemiebedingt musste es verschoben werden und fand nun ohne Publikum in der schmucklosen Halle im ehemaligen viktorianischen Kraftwerk statt.

"Und allein 40 Stimmen wieder zusammen singen zu hören, bestärkte die Hoffnung nach ein paar schrecklichen Monaten, in denen es manchmal schien, als würden große Chöre nie wieder singen."

Die "Ora Singers“ wurden 2016 von Suzi Digby (62) gegründet und verstehen sich weniger als Chorsänger, sondern mehr als singende Musiker. Ihr Ziel ist es, neues Chorrepertoire auf der Basis der Renaissancemusik zu schaffen.