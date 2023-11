Rauhnächte (1/3)

Mit Bettina Winkler

(Wiederholung von 9.05 Uhr)

Das Geschäft mit den Rauhnächten boomt, unzählige Begleitbücher laden ein zum Innehalten und zum Orakeln, Meditationskarten und Räucherwerk werden angeboten, schamanistische Rituale und ganze Seminare abgehalten. Zwischen den Jahren, das ist die Zeit des Übergangs, in der allerlei Wesen aus der Anderswelt unterwegs sein sollen. Zwischen den Jahren, von der Wintersonnenwende bis zum Dreikönigstag, gibt es aber auch viele christliche Feiertage, die mit dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel verbunden sind. Die Rauhnächte sind also in vielerlei Hinsicht eine "heilige Zeit", die sich nicht nur in Bräuchen, Legenden und Geschichten spiegelt, sondern auch in der Musik.