„Für Musiker ist die Lage in Afghanistan zurzeit komplett aussichtslos“, sagt Simin Tander. Die deutsch-afghanische Jazzsängerin, die in Köln geboren wurde, berichtet in SWR2, dass in der Heimat ihres Vaters Musikschulen geschlossen, Instrumente zertrümmert und Musikbeiträge aus Radio und Fernsehen verdrängt werden. Und sie spricht darüber, was es ihr bedeutet, das kulturelle Erbe der afghanischen Sprache und Dichtung in ihrer Musik zu reflektieren. Das neue Selbstbewusstsein der jüngeren Generation in Afghanistan imponiert ihr: „Sie werden weiterhin Musik machen, auch wenn es nicht erlaubt ist.“ mehr...