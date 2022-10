Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (5/5)

„Wer braucht englische Komponisten?“ fragt Ralph Vaughan Williams in jungen Jahren - und wendet sich auf der Suche nach einer musikalischen Zukunft erstmal seinem Erbe zu: englischen Volksliedern und der Musik der Tudor-Zeit. All das interpretiert er neu, zeichnet sein Land in pastoralen Szenen, schreibt Oratorien, Lieder, Sinfonien, Opern - und dirigiert Bach. Im britischen Konzertleben ist er allgegenwärtig. Die SWR2 Musikstunden wollen diesen großen englischen Gentleman der Musik endlich auch hierzulande bekannter machen. „Who wants the English composer?“ Wir!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ralph Vaughan Williams:

Nr. 2: The Cloud-Capp'd Towers aus: 3Shakespeare Songs für vierstimmigen gemischten Chor a cappella (Die wolkenbemützten Türme)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed



Ralph Vaughan Williams:

„Pavan” und Hymn 3: „If yet, if yet“ aus: „Pan’s Anniversary“

Mary Bevan (Sopran)

Sophy Bevan (Sopran)

Choir of Clare College

Britten Sinfonia

Leitung: William Vann



Ralph Vaughan Williams:

Ausschnitt aus 1. Satz: Allegro aus der Sinfonie Nr. 4 f-Moll

London Symphony Orchestra

Leitung: Antonio Pappano



Ralph Vaughan Williams:

2. Satz: Scherzo. Presto misterioso aus der Sinfonie Nr. 5 D-Dur

SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Roger Norrington



Elizabeth Maconchy:

„Vivo – Poco lento” aus: Concertino Nr. 2

Thea King (Klarinette)

English Chamber Orchestra

Leitung: Barry Wordsworth



Ralph Vaughan Williams:

„Eternity” aus: Ten Blake Songs

Mark Padmore (Tenor)

Nicholas Daniel (Oboe)



Ralph Vaughan Williams:

Valiant-for-Truth (Kämpfer für die Wahrheit)

BBC Symphony Chorus

Leitung: Stephen Jackson



Ralph Vaughan Williams:

Silence and music für vierstimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed



Ralph Vaughan Williams:

The Lark Ascending, Romanze für Violine und Orchester (Ausschnitt)

Hilary Hahn (Violine)

London Symphony Orchestra

Leitung: Colin Davis





SWR2 Musikstunde vom 14.10.2022 | Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (5/5)