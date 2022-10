Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (4/5)

„Wer braucht englische Komponisten?“ fragt Ralph Vaughan Williams in jungen Jahren - und wendet sich auf der Suche nach einer musikalischen Zukunft erstmal seinem Erbe zu: englischen Volksliedern und der Musik der Tudor-Zeit. All das interpretiert er neu, zeichnet sein Land in pastoralen Szenen, schreibt Oratorien, Lieder, Sinfonien, Opern - und dirigiert Bach. Im britischen Konzertleben ist er allgegenwärtig. Die SWR2 Musikstunden wollen diesen großen englischen Gentleman der Musik endlich auch hierzulande bekannter machen. „Who wants the English composer?“ Wir!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Traditional / Ralph Vaughan William:

„Come, let us gather cockles” aus: Gaelic Songs (1954)

Chapel Choir of the Royal Hospital Chelsea

Leitung: William Vann



Traditional / Ralph Vaughan William:

„Dawn on the Hills” aus: Gaelic Songs (1954)

Chapel Choir of the Royal Hospital Chelsea

Leitung: William Vann



Ralph Vaughan Williams:

“Burlesca ostinato – Allegro molto” aus: Concerto grosso (1950)

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Adrian Boult



Traditional / Ralph Vaughan William:

„Willow Song” aus: Three Elizabethan Songs (1954)

Chapel Choir of the Royal Hospital Chelsea

Leitung: William Vann



Johann Sebastian Bach:

„To what purpose is this waste” („Wozu dienet dieser Unrat”) aus: Matthäus-Passion BWV 244

Leith Hill Musical Festival Chorus

Leith Hill Musical Festival Orchestra

Leitung: Ralph Vaughan Williams



Traditional / Ralph Vaughan William:

This is the truth sent from above, Weihnachtslied, bearbeitet für Soli und vierstimmigen gemischten Chor a cappella

Lisa Rothländer (Sopran)

Johannes Kaleschke (Tenor)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed



Ralph Vaughan Williams:

„Fantasia on Greensleeves”

London Symphony Orchestra

Leitung: Adrian Boult



Ralph Vaughan Williams:

„Ballads! Buy my ballads, pretty ballads!” und

„As I was a-walking one morning in spring” aus "Hugh, the Drover"

Wynford Evans (Ballad-Seller)

Rebecca Evans (Mary)

Corydon Singers and Orchestra

Leitung: Matthew Best



Ralph Vaughan Williams:

„O that joy so soon should waste” aus „Sir John in Love“

Raimund Herincx (Sir John Falstaff)

New Philharmonia Orchestra

Leitung: Meredith Davies



Ralph Vaughan Williams:

„The Windsor Bell has struck twelve” aus „Sir John in Love“, 2. Akt, 2. Szene

“Oo! Oo! Fairies black…” aus „Sir John in Love“, 2. Akt, 2. Szene

Dance of the Fairies aus „Sir John in Love“, 2. Akt, 2. Szene

“Pinch him, pinch him black and blue” aus „Sir John in Love“, 2. Akt, 2. Szene

Raimund Herincx (Sir John Falstaff)

Felicity Palmer (Mrs. Page)

John Alldis Choir

New Philharmonia Orchestra

Leitung: Meredith Davies



Ralph Vaughan Williams:

3. Satz: Scherzo – Allegro molto aus der Sinfonie Nr. 4 f-Moll

London Symphony Orchestra

Leitung: Antonio Pappano

SWR2 Musikstunde vom 13.10.2022 | Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (4/5)