Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (3/5)

„Wer braucht englische Komponisten?“ fragt Ralph Vaughan Williams in jungen Jahren - und wendet sich auf der Suche nach einer musikalischen Zukunft erstmal seinem Erbe zu: englischen Volksliedern und der Musik der Tudor-Zeit. All das interpretiert er neu, zeichnet sein Land in pastoralen Szenen, schreibt Oratorien, Lieder, Sinfonien, Opern - und dirigiert Bach. Im britischen Konzertleben ist er allgegenwärtig. Die SWR2 Musikstunden wollen diesen großen englischen Gentleman der Musik endlich auch hierzulande bekannter machen. „Who wants the English composer?“ Wir!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ralph Vaughan Williams:

Flourish for three Trumpets

Members of Tredegar Town Band



Ralph Vaughan Williams:

„Orpheus with his lute”

Anthony Rolfe Johnson (Tenor)

Graham Johnson (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

„The Vagabond” (A.E. Housman) aus: Songs of Travel

Julien van Mellaerts (Bariton)

James Baillieu (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

„The Call” (George Herbert) aus: Five Mystical Songs

John Shirley-Quirk (Bariton)

English Chamber Orchestra

Leitung: David Willcocks



Ralph Vaughan Williams:

„Antiphon” (George Herbert) aus: Five Mystical Songs

Choir of King’s College

English Chamber Orchestra

Leitung: David Willcocks



Thomas Tallis:

Why fum'th in fight, Psalm für vierstimmigen gemischten Chor a cappella Nr. 3

Stile antico



Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on a theme by Thomas Tallis für Streichquartett und Streichorchester

SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Roger Norrington



Ralph Vaughan Williams:

„A Song of liberty” aus: Six Choral Songs to be sung in Time of War

London Symphony Chorus

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox



George Butterworth:

„The lads in their hundreds”

Anthony Rolfe Johnson (Tenor)

David Willison (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

„O man greatly beloved” aus: Dona nobis pacem

John Carol Case (Bariton)

London Philharmonic Choir

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Sir Adrian Boult

SWR2 Musikstunde vom 12.10.2022 | Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (3/5)