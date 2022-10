Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (2/5)

„Wer braucht englische Komponisten?“ fragt Ralph Vaughan Williams in jungen Jahren - und wendet sich auf der Suche nach einer musikalischen Zukunft erstmal seinem Erbe zu: englischen Volksliedern und der Musik der Tudor-Zeit. All das interpretiert er neu, zeichnet sein Land in pastoralen Szenen, schreibt Oratorien, Lieder, Sinfonien, Opern - und dirigiert Bach. Im britischen Konzertleben ist er allgegenwärtig. Die SWR2 Musikstunden wollen diesen großen englischen Gentleman der Musik endlich auch hierzulande bekannter machen. „Who wants the English composer?“ Wir!

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ralph Vaughan Williams:

Rest. Lied für gemischten Chor a cappella

Gabrieli Consort

Leitung: Paul McCreesh



Charles Villiers Stanford:

Scherzo. Allegro con fuoco aus: Sinfonie Nr. 2 d-Moll „Die Elegische“

Ulster Orchestra

Leitung: Vernon Handley



Gustav Holst:

Intermezzo aus: Suite Nr. 1 E-flat H 105 op. 28,1

London Wind Orchestra

Leitung: Denis Wick



Ralph Vaughan Williams:

„Silent noon”

Julius Drake (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

Bushes and briars, Fassung für vierstimmigen Männerchor a cappella

Camerata Musica Limburg

Leitung: Jan Schumacher



Ralph Vaughan Williams:

Adagio („Lovely on the water”) aus: Six Studies in English Folksong für Violoncello und Klavier, arr. für Englischhorn und Streichquartett

Nicholas Daniel (Englischhorn)

Doric String Quartet



Ralph Vaughan Williams:

Andante („Spurn point”) aus: Six Studies in English Folksong für Violoncell und Klavier, arr. für Englischhorn und Streichquartett

Nicholas Daniel (Englischhorn)

Doric String Quartet



Ralph Vaughan Williams:

„Linden Lea”

Ian Bostridge (Tenor)

Julius Drake (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

„On Wenlock Edge” (A.E. Housman) aus: On Wenlock Edge

Mark Padmore (Tenor)

Huw Watkins (Klavier)

Members of Britten Sinfonia



Ralph Vaughan Williams:

3. Satz: Scherzo - The Waves aus: A Sea Symphony - Symphony Nr. 1 (1903-09, letzte Überarbeitung 1923)

London Symphony Chorus

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox

SWR2 Musikstunde vom 11.10.2022 | Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (2/5)