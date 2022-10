Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (1/5)

„Wer braucht englische Komponisten?“ fragt Ralph Vaughan Williams in jungen Jahren - und wendet sich auf der Suche nach einer musikalischen Zukunft erstmal seinem Erbe zu: englischen Volksliedern und der Musik der Tudor-Zeit. All das interpretiert er neu, zeichnet sein Land in pastoralen Szenen, schreibt Oratorien, Lieder, Sinfonien, Opern - und dirigiert Bach. Im britischen Konzertleben ist er allgegenwärtig. Die SWR2 Musikstunden wollen diesen großen englischen Gentleman der Musik endlich auch hierzulande bekannter machen. „Who wants the English composer?“ Wir!

Musiktitel



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ralph Vaughan Williams:

Nr. 3: Over hill, over dale aus: 3 Shakespeare Songs

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed



Ralph Vaughan Williams:

Minuet and Musette aus: Concerto a-Moll (1944) für Oboe und Streicher

Sarah Jeffrey (Oboe)

Toronto Symphony Orchestra

Leitung: Peter Oundjian



Ralph Vaughan Williams:

It was a lover and his lass, Lied für 2 Singstimmen und Klavier

Anthony Rolfe Johnson (Tenor)

Simon Keenlyside (Bariton)

Graham Johnson (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

Scherzo alla marcia: Allegro alla marcia – Andante – Tempo I aus: Sinfonie Nr. 8 d-Moll

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Hickox



Alexander Mackenzie:

Britannia – A Nautical Overture op. 52

English Northern Philharmonia

Leitung: David Lloyd-Jones



Ralph Vaughan Williams:

“O, clap your hands” (Psalm 47, 1, 2 & 5-8)

Jon Holland (Trompete)

Thomas Trotter (Orgel)

City of Birmingham Symphony Chorus

Leitung: Simon Halsey



Ralph Vaughan Williams:

„Quick dance” aus: The Charterhouse Suite

Marija Bokor (Klavier)



Hubert Parry:

“My soul, there is a country” (Henry Vaughan) aus: “Songs of Farewell”

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers



Ralph Vaughan Williams:

Ballad. Lento non troppo aus: Suite für Viola und Klavier

Christian Euler (Viola)

Paul Rivinius (Klavier)



Ralph Vaughan Williams:

1. Satz: Allegro con fuoco aus: Klavierquintett c-Moll für Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass und Klavier (1903) - Ausschnitt

Tilo Widenmeyer (Viola)

Alexander Rilling (Kontrabass)

Münchner Klaviertrio

SWR2 Musikstunde vom 10.10.2022 | Ralph Vaughan Williams – Eine englische Institution (1/5)