Lange war nicht klar, was mit der Orgel im Hans-Rosbaud Studio des SWR in Baden-Baden passieren soll, wenn das baufällige Studiogebäude abgerissen wird. Doch jetzt wird sie für den Transport in ein neues zu Hause in Zell am See, in Österreich, bereit gemacht. Philipp Pelster, Referent für Kirchenmusik der Erzdiözese Salzburg betreut den Abbau und erzählt von der Geschichte und den Besonderheiten der Pfeifenorgel aus dem Jahr 1969. mehr...