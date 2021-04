01. April 2021, 20:15 – Musikfestspiele Saar

Franz Schubert: Klavierquintett A-Dur D. 677 – 1.Satz, Allegro vivace

Olivier Messiaën: L’Ascension - 3. Transports de joie

Antonîn Dvorak: aus „Biblische Lieder“ op. 99 – Nr. 10

Eric Satie: Prélude de la porte heroïque du ciel

Bernhard Leonardy: Improvisation über Motive aus Schuberts „Forellenquintett“

Robert Schumann: aus „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102 – Nr. 2, langsam

César Franck: Choral a-moll

Texte von B. Cleeve u. D. Hildebrandt

02. April 2021, 20:15 – Kammermusiktag Mettlach

Franz Schubert: Klavierquintett A-Dur D. 677 – 2.Satz, Andante

Edward Elgar: Salut d’amour op. 12

Henri Duparc: Chanson triste

Robert Schumann: aus „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102 – Nr. 1, mit Humor

Maurice Ravel: Sonate f. Violine u. Violoncello - 4. Satz, Vif

Texte von E. Kästner u. B. Cleeve

03. April 2021, 20:15 – Konz Musik Festival

Franz Schubert: Klavierquintett A-Dur D. 677 – 3.Satz, Scherzo.presto

Robert Schumann: aus „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102 – Nr. 3, nicht schnell, mit viel Ton zu spielen

Franz Liszt: Csárdás obstinée

Edward Elgar: Chanson de matin op.15.2

Johannes Brahms: Die schöne Magelone op. 33 – Nr. 1 „Keinen hat es noch gereut“

Camille Saint-Saëns: Le cygne

Domenico Scarlatti: Sonate K 466 (bearbeitet f. Harfe Solo)

Texte von K. Schwitters u. B. Cleeve

04. April 2021, 20:15 – moselmusikfestival

Ludwig van Beethoven: The Pulse of an Irishman – WoO 154

Edward Elgar: Chanson de nuit op.15.1

Franz Schubert: An den Mond D. 259

Franz Schubert: Klavierquintett A-Dur D. 677 – 4.Satz, Tema con variazioni

Johannes Brahms: Die schöne Magelone op. 33 – Nr. 4 „Liebe kam aus fernen Landen“

Robert Schumann: aus „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102 – Nr. 4, nicht zu rasch

Texte von C. Emcke, W. Sittler u. B. Cleeve

05. April 2021, 20:15 – Internationales Musikfestival Koblenz

Robert Schumann: aus „Fünf Stücke im Volkston“ op. 102 – Nr.5, stark und markiert

Max Bruch: Kol Nidrei op. 47

Niccolo Paganini: Variationen über ein Thema aus „Mosé in Egitto“

Franz Schubert: Der Schiffer D. 536

Franz Schubert: Klavierquintett A-Dur D. 677 – 5. Satz, Allegro giusto

Texte von E. Kästner, W. Sittler u. B. Cleeve

Mitwirkende: Franziska Hölscher (Violine), Karolina Errera (Viola) a.G., Chanel Perdichizzi (Harfe) a.G., Alexander Edelmann (Kontrabaß) a.G., Benedict Kloeckner (Violoncello), Bernhard Leonardy (Orgel), Joseph Moog (Klavier), Tobias Scharfenberger (Bariton), Walter Sittler (Rezitation) a.G.