Queere Inszenierung an der Mailänder Scala in „La Calisto“

Mit Dominique Meyer, dem neuen Chef der Mailänder Scala, sollte frischer Wind in die altehrwürdigen Hallen des Opernhauses gebracht werden. In der Neuinszenierung von „La Calisto“, einer der bekanntesten Opern des frühen italienischen Barocks von Francesco Cavalli, spürt man das. Der Regisseur David McVicar interpretiert die Oper als queeren Protest gegen die katholische Kirche.

Francesco Cavallis Oper, uraufgeführt 1651 in Venedig, bietet eindeutig Anzügliches: Es gibt sapphische- und Folterszenen, Travestie, Anspielungen auf einvernehmlichen und gewalttätigen Geschlechtsverkehr und deftige Eifersuchtsszenen.

In der Mailänder Neuinszenierung wird Giovanni Faustinis Libretto von Regisseur David McVicar sehr wörtlich genommen und erzeugt damit bei prüden Zuschauern Hitzewellen der Entrüstung – sehr zur Freude des Regisseurs:

„La Calisto ist eine der reizvollsten schwarzen und satirischsten Opernkomödien des Barock (...) mit einem verführerischen, deftigen, delikaten, poetischen Libretto (...). Ohne dieses Libretto wäre La Calisto nur halb so schön und halb so lustig“

Ein dynamisches Bühnenbild

McVicar bietet nur ein Bühnenbild – doch visuelle Langeweile kommt nie auf. Die Handlung spielt im Studio des Astronomen Endimione, der in Diana verliebt ist. Durch große Glastüren ist eine Außenwelt zu erkennen. Auf riesigen Bildschirmen ziehen Landschaften, Wolken und Sterne vorbei. Die Kuppeldecke öffnet sich wie die eines Observatoriums, durch dessen Öffnung der Mond, das Symbol Dianas, zu sehen ist.

Die Decke wird auch zum leuchtenden Sternenhimmel. An dem wird, am Ende der Oper, die von Jupiters eifersüchtiger Gattin Juno in einen Bären verwandelte Calisto als Sternbild des Großen Bären aufgenommen.

Diese Geschichte ist universell: es werden die schönsten und die abgründigsten Gefühle von Menschen angesprochen. Und deshalb habe ich die Handlung zur Zeit Cavallis angesiedelt. Diese Handlung braucht man nicht zu modernisieren, die ist immer aktuell.

Impressionen von der Bühne

Geschrieben für ein weltoffenes Publikum

Die Regie, das Bühnenbild und die Kostüme erinnern an Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Der Zuschauer bekommt keine steifen Tableaux vivants zu sehen: alles ist immer in Bewegung und ungemein lebendig. Das is vor allem der musikalischen Interpretation durch Christophe Rousset, Chef des Ensembles Les Talens Lyriques zu verdanken.

Das Publikum Venedigs war mythologisch gebildet, wusste wovon die Rede war, genoss die der offiziellen Moral widersprechenden Anspielungen, war dekadent und neckisch genug, um auch deftige Szenen zu goutieren. In Venedig ging man damals recht freizügig mit Moral und Liebe um. Es war in bestimmten Kreisen kein Skandal, frei über Sex zu sprechen

Anpassungen für das große Mailänder Opernhaus

Diese Freiheit von moralischen Grenzen spiegelt die Mailänder Inszenierung auf köstlichste Weise wieder. Und zeigt damit, wie modern die Handlung und damit Cavallis „La Calisto“ auch heute noch sind.

Rousset bietet eine spritzige, gefühlvolle, flotte und mitreißende Interpretation der Partitur. Die Oper war eigentlich für ein kleines Theater mit nur 400 Zuschauern gedacht. Doch die riesige Scala bietet Platz für rund 2000 Zuschauer.

Kein Problem für Christoph Rousset: „Wir haben das Orchester der Scala angepasst, ohne damit die Partitur zu verraten. So haben wir etwa die Zahl der Violinen verdoppelt, es gibt mehr Blasinstrumente etc. So wird auch das Recitar Cantando im ganzen Theater gut hörbar“.

Die Aktualität des Barock

Eine durch und durch gelungene Inszenierung. Mit einer ausgezeichneten Besetzung der Stimmen. Unter anderen mit Chen Reiss als Calisto, Véronique Gens als Juno und Markus Werba als Merkur. Die Neuinzenierung der Calisto in Mailand beweist, dass Opern des frühen Barock ungemein aktuell und verständlich sein können – wenn sie auf die richtige Weise auf die Bühne gebracht werden.