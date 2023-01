Publikumsforscherin Birgit Mandel zum Publikumsschwund in der deutschen Kultur

per Mail teilen

Mindestens ein Drittel weniger Besucher verzeichnen viele Konzerthäuser in Deutschland. Das liege vor allem an der Pandemie, sagt Birgit Mandel, Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim. Ob ein geringerer Ticketpreis oder ein Programm für die Masse dabei die Lösung sein könnte, erläutert sie in SWR2.

Wie schlimm ist es? Steckt die Kultur und Musikbranche definitiv in der Krise?

Wir haben noch keine ganz definitiven deutschlandweiten Zahlen. Aber das, was die einzelnen Häuser und auch der Deutsche Bühnenverein melden, ist schon, dass mindestens ein Drittel der Besucherinnen und Besucher weniger in den Häusern da sind. Und das ist ja schon ganz beachtlich und sicherlich ein Zustand, der dauerhaft nicht so bleiben kann.

Warum bleibt das Publikum weg?

Da gibt es natürlich vielfältige Gründe. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall mit der Pandemie zusammenhängt. Es gab zwar schon vor der Pandemie einen kontinuierlichen Rückgang, vor allem bei den Stadt- und Staatstheatern. Aber jetzt sind auch die privaten Häuser betroffen, die vorher ganz gut liefen.

Die Pandemie war ein Treiber dafür, weil man fast zwei Jahre wirklich nur sehr sporadisch Zugang in die Häuser hatte. Und ich glaube, das hat bei einigen dazu geführt, dass sie sich auch an neue Formen der kulturellen Unterhaltung gewöhnt haben, im Sinne von Home Entertainment, und gemerkt haben „es ist gar nicht so schlecht“, und dass ihnen vielleicht außerhäusige Kulturveranstaltungen auch gar nicht so gefehlt haben.

Gibt es eigentlich Unterschiede in den einzelnen Kultursparten nach ihrer Beobachtung? Leiden Veranstaltungen mit teurem Eintritt eher als vergleichsweise günstigere?

Also ich kann gleich sagen: Nein, der Eintrittspreis spielt sicherlich keine Rolle. Das Stammpublikum, also sozusagen das eingeschworene Klientel, gehört laut Studien zu den eher höher gebildeten, besserverdienenden Leuten. Dieses Klientel ist größtenteils eigentlich wieder zurückgekommen, zumindest zeigt das eine Befragung für die Berliner Bevölkerung.

Wohingegen das Gelegenheitspublikum eben nicht wiedergekommen ist. Man weiß allerdings, dass Theater und Opern sehr stark unter Publikumsschwund leiden, wohingegen zum Beispiel Museen und Ausstellungshäuser zwar auch weniger Publikum haben, aber das längst nicht so drastisch ausfällt.

Hülfe es denn den Anspruch runterzuschrauben also "Happy Classics" statt schwierige Uraufführungen oder unbekannte Ausgrabungen?

Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das ja bedeuten würde, dass man quasi einen Eingriff in die Programmhoheit der Kultureinrichtungen vornimmt. Und das will natürlich keiner wirklich und auch keiner möchte sozusagen massentaugliche Produktionen machen. Denn dafür fördern wir ja auch öffentlich viele unserer Einrichtungen, damit auch komplexe kulturelle Produktionen entwickelt werden.

Aber das jeweilige Programm ist der zentrale Einflussfaktor dafür, ob Leute eben kommen oder nicht kommen. Und wir haben vor ein paar Jahren eine Bevölkerungsbefragung gemacht, zu den Einstellungen zum Theater und auch zu bevorzugten Programmen gemacht. Und an erster Stelle, mit Abstand, wird von den Leuten genannt, dass sie sich eine unterhaltsame Inszenierung wünschen, bei denen man auch lachen kann.

Ich denke gerade zum Beispiel an das Opernhaus Frankfurt, gerade gab es eine Tschaikowsky Oper, die kein Mensch kannte, aber jede Vorstellung war ausverkauft. Was machen die denn anders bzw. besser?

Das lässt sich natürlich so pauschal nicht sagen. Wahrscheinlich hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass das richtig gut gemacht ist, dass das Spaß macht, dass das mitreißt. Da gibt es wirklich dann kein Patentrezept, wie man so etwas machen kann.

Aber es muss natürlich anknüpfen an etwas, was Leute interessiert. Sei das thematisch, sei das durch bestimmte Darstellerinnen oder Darsteller. Man kann natürlich sagen, auch dazu gibt es Studien, dass Leute beispielsweise Inszenierungen bevorzugen, die nicht endlos dauert, zum Beispiel acht Stunden.

Denn man inszeniert es auch als Event mit einem gewissen Liveness Charakter, der mit Gemeinschaftsstiftungen, mit sozialen Aktivitäten, also zum Beispiel Essen und Trinken. Das funktioniert da natürlich. Aber ansonsten ist es für viele Menschen einfach angenehmer, eine überschaubare Länge zu haben und vielleicht im Anschluss dann noch mit Freunden, Bekannten oder den Partnern bei einem gemeinsamen Glas Wein über das Ganze reden zu können.

Jetzt hat er das Theater Hagen für drei Monate ein 9 Euro Ticket für Theater und Oper. Ist so was eine Lösung?

Ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Denn man weiß, dass mit freiem Eintritt in Museen viel mehr Menschen in solche Häuser kommen. Diese Menschen sind vielleicht ein bisschen unsicher und denken „vielleicht gefällt mir das gar nicht und dann bin ich so viel Geld los“. Sie können dann ganz unkompliziert alles Mögliche mal ausprobieren. Insofern, denke ich, kann man sowas machen, aber sicherlich nicht kontinuierlich.

Aber ist das nicht auch ein bisschen anrüchig? Kultur zu Schleuderpreisen?

Ja, das könnte man so sehen. Andererseits ist es ja so, dass in Deutschland bei den Stadt- und Staatstheatern jede Karte sehr hoch, ungefähr mit 150 Euro, subventioniert ist. Das heißt, die Ticketeinnahmen machen ohnehin nur ca. 15 bis 17 Prozent aus.

Wir haben uns entschieden, Tickets so hoch zu subventionieren, um eben möglichst vielen Leuten so etwas auch zu ermöglichen. Ansonsten würde ein Ticket um die 200 Euro kosten. Also finde ich, ist es gerechtfertigt zu sagen: „Wir probieren das einfach mal aus, für ein bis zwei Monate. Und wir hoffen, dass wir dadurch bei ein paar Menschen vielleicht eine finanzielle Schwelle senken können.“