Prinz Louis Ferdinand – Preußischer Rebell (4/4) Der Meteor

Tod auf dem Schlachtfeld und Ruhm des Komponisten. Zu seiner Zeit war er ein Star: Prinz Louis Ferdinand von Preußen. Umschwärmt und skandalumwittert, eine schillernde Gestalt inmitten einer großen Umbruchszeit. Als Neffe Friedrichs II. war er zerrissen zwischen preußischem Drill und Freiheitsdrang, zwischen Militär und Musik. Denn Louis Ferdinand beeindruckte als virtuoser Klavierspieler und faszinierender Komponist: Beethoven widmete ihm sein 3. Klavierkonzert, Schumann beschwärmte ihn als „romantischsten aller Fürstensöhne“. Wer war dieser sagenumwobene Prinz? Und wie klingt seine Musik?

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Carl Maria von Weber:

Gebet vor der Schlacht aus dem Zyklus Leyer und Schwert op. 42

Kölner Vocal-Consort



Carl Heinrich Graun:

No, no, di Libia fra l'arene, Arie des Postumio, 2. Akt aus: Silla

Julia Lezhneva (Sopran)

Concerto Köln

Leitung: Mikhail Antonenko



Prinz Louis Ferdinand von Preußen:

1. Allegro moderato aus dem Klavierquartett in f-Moll op. 6

Thomas Selditz (Viola)

Trio Parnassus



Unbekannt:

Dort oben vor der himmlischen Tür, Deutsches Volkslied

Matthias Well (Violine)

Maria Well (Violoncello)



Prinz von Preußen Louis Ferdinand:

2. Satz: Adagio aus dem Klavierquartett Es-Dur op. 5

Thomas Selditz (Viola)

Trio Parnassus



Carl Maria von Weber:

Schwertlied aus dem Zyklus Leyer und Schwert op. 42

Kölner Vocal-Consort



Johann Ladislaus Dussek:

Lento patetico aus der Elegie harmonique in f-Moll op. 61

Olga Pashchenko (Fortepiano)



Johann Ladislaus Dussek:

Tempo Vivace e con fuoco quasi presto aus der Elegie harmonique in f-Moll op. 61

Olga Pashchenko (Fortepiano)



Prinz Louis Ferdinand von Preußen:

4. Allegro ma moderato ed espressivo aus dem Klavierquartett in f-Moll op. 6

Thomas Selditz (Viola)

Trio Parnassus



Franz Liszt:

Élégie sur des motifs du Prince Louis Ferdinand de Prusse für Klavier S 168ii

Leslie Howard (Klavier)



Louis Spohr:

Vanitas! Vanitatum vanitas, Lied für Bariton und Klavier op. 41 Nr. 6 aus: 6 Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 41

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Hartmut Höll (Klavier)



Prinz Louis Ferdinand von Preußen:

3. Satz: Rondo - Allegro non troppo aus dem Oktett op. 12

Horst Göbel (Klavier)

Filharmonia Pomorska

