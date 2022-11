Prinz Louis Ferdinand – Preußischer Rebell (2/4) Unter Arrest

Seit 15 Jahren vergeben das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien, in Karlsruhe und das Freiburger SWR Experimentalstudio gemeinsam den Giga-Hertz-Preis für audiovisuelle Kunst. Neben Produktionspreisen zur Realisation eines neuen Werkes gibt es in jedem Jahr den Hauptpreis für ein Lebenswerk. In diesem Jahr geht der Preis, an den argentinischen Komponisten Daniel Teruggi. mehr...