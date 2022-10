Prinz Louis Ferdinand – Preußischer Rebell (1/4) Zwischen den Welten

Das Freiburger Barockorchester eröffnet seine Freiburger Konzertsaison 2022/2023 mit Kompositionen, die sich mit dem Mythos des Waldes beschäftigen. Barockkomponist Francesco Geminiani komponierte seine Ballettmusik "La foresta incantata" zu einer Erzählung, die in einem verwunschenen Wald vor den Toren Jerusalems zu Zeiten der Kreuzzüge spielt. Tatsächliche Waldklänge inspirierten Antonio Vivaldis Violinkonzert "La Caccia" (Die Jagd) und Händels Orgelkonzert "The Cuckoo and the Nightingale", in dem ein Kuckuck und eine Nachtigall um die Wette zwitschern. mehr...