SWR2 Mittagskonzert vom 4.3.2024

Porträt der Mezzosopranistin Valerie Eickhoff

Münchner Rundfunkorchester

Valerie Eickhoff (Mezzosopran)

Leitung: Matthias Foremny

Wolfgang Amadeus Mozart:

Parto, parto, ma tu ben mio, Arie des Sesto aus "La Clemenza di Tito" KV 621

Gioacchino Rossini:

Una voce poco fà, Arie der Rosina aus "Il barbiere di Siviglia"

(Konzert am 11. September 2021 im Prinzregententheater München)



Hanns Eisler:

Hollywood Songbook (Auswahl)

Valerie Eickhoff (Mezzosopran)

Eric Schneider (Klavier)



Adelphi Quartett

Valerie Eickhoff (Mezzosopran)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 13

Ottorino Respighi:

"Il Tramonto - Poemetto lirico" für Mezzosopran und Streichquartett

(Konzert vom 11. November 2022 im Weißen Saal auf Schloss Mainau)



Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Valerie Eickhoff (Mezzosopran)

Leitung: Jun Märkl

Ernest Chausson:

"Poème de l'amour et de la mer" op. 19 für Singstimme und Orchester

(Konzert vom 15. Oktober 2023 in der Fruchthalle Kaiserslautern)



Béla Bartók:

6 rumänische Volkstänze Sz 56, Bearbeitung (Auswahl)

Robert Neumann (Klavier)

Wie sie einmal in einem Gespräch formulierte, gehe es der 1996 in Herdecke geborenen Mezzosopranistin Valerie Eickhoff vor allem um die Erzeugung eines verbindenden Moments mit ihrem Publikum. Nach einem Studium bei Konrad Jarnot markierten Preise u. a. 2021 beim internationalen ARD Musikwettbewerb und dem Emmerich Smola Förderpreis des SWR einen Durchbruch für ihre Karriere. Schon früh sang sie an internationalen Opernhäusern, etwa an der Königlichen Oper Kopenhagen als Mercédès in Barrie Koskys „Carmen“-Produktion. Jetzt legt die als SWR2 New Talent geförderte Künstlerin mit der Neueinspielung von Eislers "Hollywood Songbook" ihr Debut-Album vor.