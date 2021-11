Pinchas Adt spielt Strauss, Webern und Tschaikowsky

Es war richtig in Karlsruhe zu studieren, weil…

… sich das Studium bei meinem Professor Albrecht Breuninger wirklich gelohnt hat. Auch die Stadt an sich gefällt mir: sie ist groß genug, damit man alles hat, was man braucht, aber sie ist nicht so stressig wie andere Städte. Und auch die familiäre Situation an der Musikhochschule habe ich sehr genossen.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Auf jeden Fall ein volles Haus, alle Leute dürfen kommen, es werden keine Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen. Akustisch würde ich einen Saal nach Schuhkartonmodell aussuchen. Dort würde ich dann gerne einen Sonatenabend spielen: Etwas Barockes, was Klassisches und was Romantisches. Eventuell auch noch etwas Modernes, das spiele ich auch wahnsinnig gerne, muss aber nicht unbedingt sein.

Wenn es ein Buch über dich geben würde, welchen Titel würde es tragen?

Diese Frage fällt mir schwer zu beantworten, weil ich gerade nicht das Bedürfnis habe, ein Buch über mich zu schreiben. Heutzutage muss jeder, der etwas von sich hält, ein Buch über sich schreiben. Aber sobald mir ein guter Titel einfällt, werde ich ein Buch über mich schreiben.