In Berlin sollen die ersten Bühnen noch im März für ein Pilotprojekt mit Publikum öffnen. Die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko laden das Publikum schon für den 20. März ein. Die Besucher*innen werden vorher auf das Coronavirus getestet. Neben den Philharmonikern, der Berliner Volksbühne und der Staatsoper Unter den Linden ist beispielsweise auch die Clubcommission mit einem Konzert dabei.

Das Pilotprojekt „Perspektive Kultur“ wird vom Berliner Senat unterstützt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Monika Rittershaus/Berliner Philharmoniker/dpa | Monika Rittershaus

Die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko geben zum ersten Mal seit März 2020 ein Konzert vor 1000 Zuhörer*innen. Das Konzert findet im Rahmen des Pilotprojekts „Perspektive Kultur“ zur Öffnung der Bühnen statt. Es soll erprobt werden, unter welchen Bedingungen in näherer Zukunft wieder Konzerte stattfinden können.

Kostenlose Covid-19-Schnelltests für alle Besucher*innen

Die bestehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der Berliner Philharmonie sowie in den anderen Häusern sollen um Covid-19-Schnelltests für alle Besucher*innen ergänzt werden. Die Tests werden in Partnertestzentren oder direkt in der Philharmonie vorgenommen und sind für die Konzertgäste kostenlos.

Das Publikum muss am Tag der Veranstaltung zu einem Coronatest und soll während der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Den Auftakt macht das Berliner Ensemble am 19. März, die Stiftung Berliner Philharmoniker plant dann am 20. März ein Sinfoniekonzert.

Ergebnisse des Pilotprojekts „Perspektive Kultur“ Anfang April erwartet

Geplant sind neun Veranstaltungen bis Anfang April. „So ein Pilot ist in Deutschland einzigartig - und hoffentlich ein Beitrag mit Blick auf ein unbeschwertes Besuchen von Kulturveranstaltungen“, teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag mit.

Die Erkenntnisse der Testdurchläufe würden Anfang April von allen Beteiligten gemeinsam ausgewertet und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt, teilte die Senatskulturverwaltung mit. Die Bühnen sind wegen der Pandemie seit Monaten geschlossen.