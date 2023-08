Pietro Mascagni: "Cavalleria Rusticana" | Ruggero Leoncavallo: "I Pagliacci"

per Mail teilen

Pietro Mascagni: "Cavalleria Rusticana"

Oper in einem Akt

Santuzza: Elena Stikhina

Turiddu: Yonghoon Lee

Mamma Lucia: Noa Beinart

Alfio: Amartuvshin Enkhbat

Lola: Isabel Signoret



Ruggero Leoncavallo: "I Pagliacci"

Oper in einem Prolog und 2 Akten

Canio (Pagliaccio): Yonghoon Lee

Nedda (Colombina): Asmik Grigorian

Tonio (Taddeo): Amartuvshin Enkhbat

Beppe (Arlecchino): Jörg Schneider

Silvio: Stefan Astkhov

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Daniel Harding

(Aufführung vom 24. Juni 2023 in der Wiener Staatsoper)

Sie sind das berühmteste Doppelpack der Operngeschichte: Pietro Mascagnis sizilianisches Bauerndrama "Cavalleria rusticana" und Ruggero Leoncavallos "Theater auf dem Theater" "I Pagliacci". Im Prinzip eine Willkür der Operngeschichte, dass diese beiden unterschiedlichen Werke aus dem Zeitalter des musikalischen Naturalismus in Italien gerne zusammengebunden werden. Und doch bewähren sie sich als Spiegelbilder eines gemeinsamen Spiels mit Wirklichkeit und Täuschung. In der Aufführung aus der Wiener Staatsoper brillieren mit Elena Stikhina und Asmik Grigorian zwei der bedeutendsten Sopranistinnen unserer Tage in den weiblichen Hauptpartien.