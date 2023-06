Schatzkammer der Klaviermusik in London

Ich habe einen englischen Freund, der sich bei uns in Deutschland wie im klavierkulturellen Entwicklungsland vorkommt. Dort höre man immer dieselben zwölf bis zwanzig „großen Pianisten“!

Kein Wunder, denn dieser Freund kommt aus London. Da gibt es unter anderem die phantastische Wigmore Hall. Und es ist der Sitz des Labels „Hyperion“, einer wahren Schatzkammer für seltene Klaviermusik. Bei Hyperion ist auch das neue Album des australisch-britischen Pianisten Piers Lane erschienen, unter anderem mit fetzigem Ragtime-Arrangement von Una Winifred Atwell, einer schwarzen Pianistin, die seinerzeit Furore machte.

Zugaben im Album versammelt

Piers Lane, Mitte sechzig, ist in englischsprachigen Ländern unter Klavierfreunden weithin bekannt, in Deutschland dagegen überhaupt nicht. Für Hyperion hat er schon mehrere Alben mit absoluten Klavierraritäten aufgenommen.

Sein neues Album „Piers Lane Goes To Town Again“ ist ein feiner, leichter Einstieg in die Kunst dieses Pianisten und in den unerschöpflichen Katalog von Hyperion. Über dreißig seiner liebsten Zugaben hat Lane hier aufgenommen.

Piers Lane wurde in Australien geboren und lebt in London, England. „Piers Lane goes to town again“ ist die Nachfolge zu seinem Album „Piers Lane goes to town“ von 2013. Pressestelle Benjamin Ealovega

Auf dem Album sind Stücke aus mehr als dreihundert Jahren, darunter Tänze vom barocken höflich-höfischen oder die Mazurka eines bekannteren Komponosten, Karol Szymanowski, silberharfige Klangwelten aus den 1920er Jahren.

Spinnen- und Mückentänze

Der Tanzbegriff ist ansonsten weit, mit einer schwirrenden Mücken-Humoreske von Anatlo Ljadov, oder melancholischem Nachsinnen über einen romantischen Tanz, der leider nicht stattgefunden hat.

Zu den bekannteren Stücken des Albums gehört die Tarantella von Franz Liszt aus Venezia e Napoli, zehn Minuten Virtuosenfutter, der längste Track des Albums.

Romantik + Jazz

Das Album ist ansonsten reich an Originalitäten und Raritäten, wie der ganze Hyperion-Katalog, der sich vor allem aufs Heben von vorwiegend romantischen Klavierschätzen spezialisiert hat.

Bei Piers Lane kommen die reizvollen Stücke befreundeter Komponisten dazu, etwa eine gewitzte Habanera, die Carmen und Debussy vermixt. Und dann sind da auch frühe Lieblingsstücke des 1958 geborenen Lane, etwa der Railroad rhythm von Billy Mayerl aus den 1930er Jahren.

Sammlung persönlicher Laster

„A collection of very personal guilty pleasures“ nennt der Pianist sein Album, also eine Sammlung sehr persönlicher Laster, schuldbewusster Freuden. Lanes Spiel ist nicht besonders feinnervig und sein Anschlag kaum unverwechselbar – eher zeichnet ihn sehr hohes technisches Niveau aus, und eben der Spaß an ausgefallenen Sachen. Das ist stets unterhaltsam, man lässt sich mit Lust durch die Laster-Sammlung führen.