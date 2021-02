Zu Beginn der Corona-Epidemie ist die Pianistin Sophie Pacini mit einem Brief an die Öffentlichkeit gegangen. In ihm hinterfragt sie die gegenwärtige Flut an Musik-Angeboten in den digitalen Medien. Das Innehalten und Aushalten der Stille sei in Zeiten der Corona-Krise wichtiger als umtriebiger Aktionismus, sagt die Beethoven-Botschafterin des Goethes-Instituts im Gespräch mit SWR2.

Die Botschaft aus Sophie Pacinis offenem Brief könnte auch fast ein Jahr später kaum relevanter sein. Im Gespräch mit SWR2 verrät sie, dass sie sich auch vor der Corona-Pandemie damit beschäftigt habe, wie man mit der Schnelllebigkeit der Zeit umgehen könne. Jetzt allerdings, da keine Konzerte stattfänden und die Pandemie unser aller Leben verlangsame, solle jeder und insbesondere die Musikwelt innehalten. Eine aktuelle Botschaft: Die Corona-bedingte Zwangspause nutzen „Was bedeutet es, wenn wir zuhause sitzen müssen und einfach mal still sein müssen? Für Beethoven, der taub war, muss das ja ein permanentes Gefühl gewesen sein.“ Sophie Pacini, Pianistin Was durch den Strudel des Alltags, die sozialen Medien und die „Dauerbeschallung" durch die Medien für Sophie Pacini zu kurz komme, sei die Stille. Jetzt sei die Gelegenheit für alle gekommen, in sich zu gehen, sein Leben, die Zeit und die Bedeutung der Musik und des Konzertlebens zu reflektieren und Visionen für die Zukunft daraus zu gestalten. Gerade diese Introspektion sei aber aus Sophie Pacinis Sicht nicht eingetreten. Viele Künstler*innen und Kulturschaffende hätten eine „Jetzt erst recht"-Mentalität gezeigt, die weder zur Zeit noch zu Beethoven passe — der 2020/2021 wegen seines 250. Geburtstags gefeiert wird. Appell an Musiker*innen: Nicht mehr „in die Weltgeschichte streamen" Als Beethoven-Botschafterin des Goethe-Instituts habe sich Pacini mit der Taubheit Beethovens und ihren Auswirkungen beschäftigt, erzählt sie im Gespräch. Sie glaubt, die Taubheit habe die Intensität seiner Kunst gefördert, da Beethoven nunmal gezwungen war, mit sich und seinen Gedanken alleine zu sein — etwas was wir heute völlig verlernt hätten. Im Beethoven- und Corona-Jahr sei es höchste Zeit, das Innehalten wieder zu erlernen. „Beethovens Botschaft zu durchleben, bedeutet, (...) seine Mission zu unserer zu machen: Visionär sein für ein gemeinschaftliches, freies Idealbild einer Welt, die unerbittliche Wahrhaftigkeit als Wappen wählt, die Stille als Voraussetzung für Kreation sieht.

Im Lexikon steht „Corona“ übrigens als Fachterminus von „Generalpause“, kein Witz.“ Auszug aus Sophie Pacinis Brief an die Öffentlichkeit Beethoven-Botschafterin zuhause Sophie Pacini arbeitet auch von zuhause aus weiter als Beethoven-Botschafterin. Zuletzt hat sie in einem Video erklärt, wie Beethoven sich von Chopin inspirieren ließ: Sophie Pacini erklärt Beethovens 5. Klavierkonzert Facebook , 17.3.2020, 11:59 Uhr Sophie Pacini im NDR Magazin DAS!